حالیہ جنگ میں دشمن ایرانی عوام کے عزم و ارادے کو شکست نہیں دے سکا، ایرانی چیف جسٹس

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اعلیٰ عدالتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے محسن اژهای نے کہا کہ ایران کے خلاف حالیہ جنگ میں دشمن ایرانی عوام کے عزم و ارادے کو شکست نہیں دے سکا، تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ خطرات ختم ہو گئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ دشمن آئندہ بھی سیاسی سازش، نفوذ، بدامنی، اقتصادی دباؤ اور حتیٰ کہ فوجی کارروائی جیسے مختلف ذرائع استعمال کر سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایران کو قومی اتحاد اور داخلی یکجہتی کے ذریعے ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہوگا۔
محسن اژهای نے 1953 کی ایران میں ہونے والی بغاوت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تاریخ سے سبق حاصل کرنا ضروری ہے۔
انہوں نے کہا کہ انقلاب ایران نے ملک میں بیرونی طاقتوں کے اثر و رسوخ کو کم کیا، جس کے بعد ایران کو مختلف سیاسی، اقتصادی اور سکیورٹی دباؤ کا سامنا رہا۔
ایرانی چیف جسٹس نے عدلیہ کے کردار پر بھی زور دیتے ہوئے کہا کہ عوام کو انصاف کی فراہمی، بدعنوانی کے خلاف کارروائی اور شہریوں کے حقوق کے تحفظ کو مزید مؤثر بنایا جائے۔
انہوں نے عدلیہ میں بعض عہدیداروں کی ممکنہ تبدیلیوں کو بھی انتظامی بہتری اور کارکردگی میں اضافے سے جوڑا، جبکہ افواہوں اور غیر مصدقہ اطلاعات پر یقین نہ کرنے کی ہدایت کی۔
اجلاس میں ایرانی عدالتی حکام نے عدالتی نظام کی ڈیجیٹلائزیشن، مقدمات کے آن لائن انتظام اور عدالتی کارروائیوں میں ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے استعمال سے متعلق پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔
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