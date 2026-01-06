ایران کی لبنان پر اسرائیلی فضائی حملوں کی شدید مذمت، عالمی برادری سے فوری ردعمل کا مطالبہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران نے لبنان پر اسرائیلی فضائی حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صہیونی حکومت کو اس کے جنگی جرائم پر جوابدہ ٹھہرائیں۔
ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ صہیونی حکومت نے جنوبی لبنان اور بقاع کے مختلف علاقوں پر فضائی حملے کر کے ایک بار پھر جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔
ایرانی ترجمان نے کہا کہ شہری علاقوں اور بنیادی ڈھانچے پر حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہیں، اور صہیونی حکومت کو جنگی جرائم کے ارتکاب پر سزا دی جانی چاہیے۔
اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ اسرائیلی حکومت ایک سال سے زائد عرصے سے مسلسل جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہے، جس پر جنگ بندی کے ضامن فریقوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مؤثر کردار ادا کریں۔
انہوں نے عالمی برادری، اقوام متحدہ اور علاقائی ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ صہیونی حکومت کی جارحیت اور جنگ پسندی کے خلاف سنجیدہ اور عملی اقدامات کریں۔
انہوں نے ان حملوں میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا اور لبنان کی حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا۔
یاد رہے کہ اسرائیلی حکومت نے حالیہ حملوں کے دوران مشرقی لبنان کے بقاع علاقے میں واقع قصبے المنارہ کو نشانہ بنایا، جبکہ جنوبی لبنان کے قصبوں عنان اور عین التینہ پر بھی بمباری کی گئی۔ ان حملوں میں رہائشی اور صنعتی علاقوں کے ساتھ ساتھ شہری انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔
