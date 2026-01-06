ایرانی مسلح افواج ہر طرح کی جارحیت سے نمٹنے کے لئے مکمل تیار ہیں، ریئر ایڈمرل سیاری

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی فوج کے چیف آف اسٹاف اور رابطہ امور کے نائب سربراہ ریئر ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے منگل کے روز مسلح افواج کی صلاحیت اور تیاری کی سطح پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ایرانی مسلح افواج ہر سطح پر مکمل طور پر مستعد اور تیار ہیں۔
انہوں نے فوج کی جنگی طاقت میں نوجوان اہلکاروں کے کلیدی کردار کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ باعزم اور محنتی جوان مسلح افواج کی اصل بنیاد ہیں۔ ریئر ایڈمرل سیاری نے کہا کہ میدان جنگ میں نوجوان فورسز کی تاثیر ایک ثابت شدہ حقیقت ہے، جس کی واضح مثال مقدس دفاع کے دوران ان کی تاریخی اور نمایاں کارکردگی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ آج کی افواج اسی جذبے کے ساتھ فرائض انجام دے رہی ہیں، تاہم اب وہ جدید تربیت اور جدید آلات سے بھی لیس ہیں، جس کے باعث وہ اپنی ذمہ داریاں اعلیٰ کارکردگی کے ساتھ نبھا رہی ہیں۔
ریئر ایڈمرل سیاری نے امریکا اور اسرائیلی حکومت کی جانب سے ایرانی قوم کے خلاف مسلط کی گئی 12 روزہ جنگ اور اس کے مقابلے میں مسلح افواج اور عوام کی مزاحمت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دفاعی تیاری ایک مستقل عمل ہے اور کسی بھی مرحلے پر کمزور نہیں ہوئی۔
انہوں نے وضاحت کی کہ 12 روزہ جنگ سے حاصل ہونے والے تجربات کی بنیاد پر مؤثر اقدامات کیے گئے، جن میں آلات کی بہتر دیکھ بھال، مہارتوں میں اضافہ اور مختلف شعبوں میں تیاری کی سطح کو مسلسل بلند کرنا شامل ہے۔
اپنے خطاب کے اختتام پر ایرانی فوج کے اعلیٰ عہدیدار نے ایک بار پھر اس بات پر زور دیا کہ مسلح افواج کی تیاری نہایت اعلیٰ سطح پر ہے اور اہلکاروں کے مضبوط عزم، جنگی جذبے، پختہ ایمان اور عوام کی براہ راست اور طاقتور حمایت کے باعث یہ تیاری ایک ناقابل تردید حقیقت بن چکی ہے۔
آپ کا تبصرہ