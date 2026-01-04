شہید سلیمانی اور ان کے ساتھیوں کی خدمات ناقابل فراموش ہیں، عراقی صدر

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، عراق کے صدر عبداللطیف جمال رشید نے مقاومتی شہداء، بشمول شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید ابومهدی المهندس، کی یاد میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فوجی اور شہری شہداء کی قربانیاں ملک کے موجودہ کامیاب اقدامات کی بنیاد ہیں۔
انہوں نے کہا کہ یہ قربانیاں نہ صرف یاد رکھی جائیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک مستقل محرک بھی بنیں تاکہ ملک میں حکومتی ادارے مضبوط ہوں اور معاشرتی انصاف قائم رہے۔
صدر رشید نے مزید کہا کہ شہداء کے خون کی قدر ہمیشہ عراق کے عوام کے دلوں میں زندہ رہے گی اور ان کامیابیوں کو کبھی نظرانداز نہیں کیا جانا چاہیے۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ملک اور عوام سکیورٹی اور استحکام کی جانب بڑھ رہے ہیں اور پارلیمانی انتخابات کے بعد ایک جامع حکومت تشکیل دینا اہم ترین کام ہوگا۔
آپ کا تبصرہ