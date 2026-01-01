کرمان مقاومت کا دارالخلافہ؛ شہید سلیمانی کے لاکھوں عشاق کی میزبانی کے لیے تیاریاں مکمل

مہر خبررساں ایجنسی، صوبائی ڈیسک: سردار قاسم سلیمانی کی برسی نہ صرف ایک قومی ہیرو کی یاد منانا ہے، بلکہ یہ ایک عظیم سماجی، ثقافتی اور بین الاقوامی ایونٹ ہے جو ہر سال کرمان شہر میں منعقد ہوتا ہے، جو اس بلند مرتبہ شہید کے چاہنے والوں اور عقیدت مندوں کی میعاد گاہ ہے۔
امسال بھی حاج قاسم سلیمانی کی شہادت کی چھٹی برسی کی تقریب کے انعقاد کے لیے وسیع پیمانے پر منصوبہ بندی کی گئی ہے، کیونکہ کرمان شہر ان دنوں میں نہ صرف حاج قاسم کے لاکھوں زائرین اور چاہنے والوں کی میزبانی کرے گا، بلکہ یہ ایک ایسی عالمی تحریک کے دھڑکتے ہوئے دل میں تبدیل ہو جائے گا جو سلیمانی سے عشق کا مظاہرہ کرتی ہے۔
زائرین کی میزبانی کی تیاریاں عروج پر
برسی کی تقریب میں زائرین کی موجودگی، محورِ مقاومت میں اس شہید کے مقام اور اسلامی انقلاب کے اہداف کے حوالے سے عوام کی گہری بصیرت کی عکاسی کرتی ہے۔ جنرل سلیمانی کی شہادت کی چھٹی برسی کی تین روزہ تقریبات کے دوران گلزارِ شہدا کی طرف جانے والے راستے لوگوں کے اس ہجوم سے بھر جاتے ہیں جو حیرت انگیز شکوہ کے ساتھ جبہہ مقاومت کے سید الشہداء سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے زائرین کے کھانے پینے، نقل و حرکت اور رہائش کے لیے خاص انتظامات کیے گئے ہیں۔
جیسا کہ کرمان شہر کے میئر نے مہرنیوز سے گفتگو میں کہا کہ شہید قاسم سلیمانی کی برسی کی تقریب اب کسی ایک شہر یا صوبے تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ ایک قومی شناخت بن چکی ہے اور یہ تقریب جتنی شاندار ہوگی، یہ شہید سلیمانی اور مقاومتی محاذ کی مجاہدت میں ایک مؤثر قدم ہوگا۔
انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ تمام اداروں کا فرض ہے کہ وہ اس قومی ایونٹ کے بہتر انعقاد کے لیے کوشش کریں، مزید کہا کہ زائرین کی رہائش کے لیے کرمان شہر میں 32 مراکزِ کا بندوبست کیا گیا ہے جن میں سے 30 مراکز میں مکمل کھانا پینا فراہم کیا جائے گا، اور گلزارِ شہدا کی طرف جانے والے راستے میں 80 سے زائد مواکب نصب کیے جائیں گے۔
انہوں نے بتایا کہ کرمان میونسپل کے 700 سے زائد اہلکار تین شفٹوں میں شہر کی تیاری اور صفائی کے لیے متحرک ہیں اور 50 بسیں زائرین کو کے نقل و حرکت کے لئے مختص کر دی گئی ہیں۔
صوبہ کرمان کے ڈائریکٹر جنرل آف ایجوکیشن نے بھی کرمان شہر میں زائرین کی رہائش کے لیے 28 اسکولوں کے 205 کلاس رومز کی تیاری کی اطلاع دی ہے اور کہا ہے کہ صوبہ کرمان کا محکمہ تعلیم اسکولوں، کیمپوں اور متعلقہ مقامات پر 16 ہزار سے زائد افراد کو ٹھہرانے کے لیے تیار ہے۔
پیش گوئی کی جا رہی ہے کہ امسال شہید سلیمانی کی برسی کے وقت زائرین کی آمد گزشتہ برسوں سے زیادہ ہوگی اور فرہنگیان یونیورسٹی کی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لایا گیا ہے تاکہ ان عزیزوں کی رہائش اور خاطر خواہ تواضع بہترین معیار کے ساتھ کی جا سکے۔
خصوصی میڈیا کوریج کا انتظام
بعض رپورٹس کے مطابق اس سال شہید حاج قاسم سلیمانی کی برسی میں شریک زائرین کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ اسی مقصد کے لیے اس تقریب کی میڈیا کوریج اور صحافیوں کی سہولت کے لیے خاص انتظامات کیے گئے ہیں۔ ملکی میڈیا کے صحافیوں کے علاوہ 90 غیر ملکی صحافی بھی ہفتہ مقاومت اور حاج قاسم کی چھٹی برسی کے پروگراموں کی بین الاقوامی سطح پر کوریج کے لیے کرمان میں موجود ہوں گے۔
ایرانی ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ڈائریکٹر جنرل کے مطابق، شہید حاج قاسم کی برسی کے پروگرام مختلف قومی اور بین الاقوامی چینلز سے براہِ راست نشر کیے جائیں گے، جہاں قومی ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے تقریباً 200 اہلکار پروڈکشن، ٹیکنیکل، نیوز اور ٹرانسمیشن کے شعبوں میں اس ایونٹ کی کوریج میں شریک ہیں۔
زائرین کی خدمت کے لیے عوامی مواکب
گزشتہ پانچ برسوں کی طرح اس سال بھی حاج قاسم سے عقیدت والوں کی طرف سے متعدد مواکب تیار کیے گئے ہیں تاکہ زائرین اور عشاق کی میزبانی کر سکیں۔
ملک کے طول و عرض میں نذری چائے کی خوشبو اور یا حسین کی صدائیں سنائی دے رہی ہیں؛ سب تیار ہیں تاکہ حاج قاسم کی یاد اور نام دلوں میں دوبارہ زندہ ہو جائے۔ شہید سلیمانی کی برسی کے ایام میں کرمان کے گلزارِ شہدا کے راستے میں 280 ملکی و غیر ملکی مواکب خدمات انجام دے رہے ہیں۔
کرمان کے گلزارِ شہدا کے طریق الشہداء میں حاج قاسم سے عشق محض لفظوں میں نہیں بلکہ عمل میں ظاہر ہوتا ہے؛ ان ہاتھوں میں جو تھکتے نہیں، اور ان دلوں میں جو بغیر کسی صلے کے، چاہنے والوں کی میزبانی کے لیے خدمت کرتے ہیں۔
عوامی مواکب تیار ہیں تاکہ سردارِ مقاومت کی برسی، ایرانی قوم کی ہمدلی اور یقین کا مظہر بنے؛ اسی جذبے کے ساتھ جس کے لیے سردارِ شہید سلیمانی جیے اور جس کے لیے انہوں نے جان دی۔
کرمان سردار کی شہادت کی برسی پر ایک بار پھر اپنی عظیم میزبانی کی صلاحیت اور ایرانی عوام کے ایمان اور بصیرت کی گہرائی دنیا کو دکھائے گا۔ یہ ایونٹ کسی سیاسی یا فوجی اجتماع سے بڑھ کر، بے مثال تنظیمی نظم کے ساتھ حسینی جوش و جذبے کا ایک عالمی مظاہرہ ہے۔ کرمان ایک بار پھر ثابت کرتا ہے کہ سردار سلیمانی کی آغوشِ شفقت کی وسعت ایران اور پوری دنیا جتنی ہے۔
آپ کا تبصرہ