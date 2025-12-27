تائیوان کو اسلحے کی فروخت پر چین کا جواب، متعدد امریکی دفاعی کمپنیوں پر پابندیاں عائد

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، چینی وزارتِ خارجہ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں تائیوان کو اسلحہ فراہم کرنے والی امریکی دفاعی کمپنیوں کے خلاف سخت تادیبی اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے۔ ان اقدامات کے تحت متعلقہ کمپنیوں اور افراد کے چین میں موجود تمام اثاثے منجمد کر دیے گئے ہیں اور چینی اداروں و شہریوں کو ان کے ساتھ کاروبار کرنے سے روک دیا گیا ہے۔
پابندیوں کی فہرست میں دفاعی کمپنی اینڈوریل انڈسٹریز کے بانی اور مختلف کمپنیوں کے نو اعلیٰ عہدیدار شامل ہیں، جن کے چین میں داخلے پر بھی مستقل پابندی لگا دی گئی ہے۔ نشانہ بننے والی دیگر کمپنیوں میں نارتھروپ گرومین سسٹمز کارپوریشن اور ایل تھری ہیرس میری ٹائم سروسز شامل ہیں۔
یہ اقدام گزشتہ ہفتے واشنگٹن کی جانب سے تائیوان کو 11.1 ارب ڈالر کا اسلحہ فروخت کرنے کے اعلان کے بعد اٹھایا گیا ہے، جو تائیوان کے لیے اب تک کا سب سے بڑا امریکی دفاعی پیکیج ہے۔
چینی وزارتِ خارجہ کے ترجمان نے جمعہ کے روز اپنے بیان میں کہا کہ تائیوان کا مسئلہ چین کے بنیادی مفادات کا مرکز ہے اور چین-امریکہ تعلقات میں یہ پہلی سرخ لکیر ہے جسے عبور نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ تائیوان کے معاملے پر کسی بھی اشتعال انگیز کارروائی کا بھرپور جواب دیا جائے گا اور امریکہ کو جزیرے کو مسلح کرنے کی خطرناک کوششیں فوری بند کرنی چاہئیں۔
آپ کا تبصرہ