ایرانی معیشت میں بڑی تبدیلی؛ کرنسی سے چار صفر ہٹانے کے بعد پہلا قومی بجٹ پارلیمنٹ میں پیش

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، حکومت نے ایرانی سال 1405 کا بجٹ بل پہلی بار قومی کرنسی سے چار صفر ہٹانے کے بعد نئے ریال کی بنیاد پر پیش کر دیا ہے۔
اگر اس اقدام کو حتمی منظوری مل جاتی ہے، تو توقع ہے کہ اس سے ملکی مالیاتی دستاویزات میں برسوں سے جاری انتہائی بڑے اعداد و شمار کے استعمال اور پیچیدہ حساب کتاب کا خاتمہ ہو جائے گا۔
پلاننگ اینڈ بجٹ آرگنائزیشن کے سربراہ حامد پور محمدی نے بتایا ہے کہ نئے قانون کے تحت، 1405 کا بجٹ بل کرنسی سے چار صفر ختم کرنے کے بعد پارلیمنٹ میں جمع کرایا گیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق، اگلے سال کا بجٹ بل نئے مانیٹری یونٹ کے مطابق تیار کیا گیا ہے، جس میں تمام آمدنی اور اخراجات، سرکاری اداروں کے لیے مختص فنڈز اور اہم بجٹ ٹیبلز کو اپ ڈیٹ شدہ عددی فارمیٹ میں قانون سازوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔
ایرانی پارلیمنٹ کے اندرونی قواعد کے مطابق، انتظامیہ کو ہر سال دسمبر میں سالانہ بجٹ بل پارلیمنٹ میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ یہ بل صدر کی جانب سے مقننہ کو جائزہ لینے اور منظوری کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔
ایک بار جب اراکینِ پارلیمنٹ حکومت کے مجوزہ بجٹ بل کی توثیق کر دیتے ہیں، تو قانون بننے سے پہلے اسے توثیق کے لیے شورائے نگہبان کونسل کو بھیجا جاتا ہے۔
