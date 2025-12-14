شہید رائد سعد کا بدلہ لینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، القسام بریگیڈز

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، حماس کے عسکری ونگ عزالدین القسام بریگیڈز نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے اسرائیلی حکومت کے ٹارگٹڈ آپریشن میں بریگیڈز کے فوجی سازوسامان کی تیاری کے شعبے کے کمانڈر رائد سعد کی شہادت کی باضابطہ تصدیق کی اور ان کی شہادت پر تعزیت پیش کی۔
القسام بریگیڈز کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمارے عظیم کمانڈر رائد سعد جہاد اور مزاحمت کے مختلف میدانوں میں قربانی اور خدمات کے طویل اور شاندار دور کے بعد اپنے پروردگار کی طرف روانہ ہو گئے۔
اس عظیم شہید نے القسام بریگیڈز کے فوجی صنعتوں کے شعبے کی کمانڈ سنبھال کر اپنی جہادی راہ کو عروج پر پہنچایا، جس نے طوفان الاقصیٰ آپریشن میں ہماری مزاحمت کی تخلیقی صلاحیتوں کا ایک اہم ستون تشکیل دیا۔
القسام بریگیڈز نے زور دیا کہ دشمن فلسطینی قوم کے کمانڈروں اور بیٹوں کو قتل کر کے، اور غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں میں ہماری قوم کے خلاف اپنی روزانہ اور مسلسل جارحیت کے ذریعے، تمام سرخ لکیریں عبور کر چکا ہے۔
بیان کے ایک اور حصے میں واضح کیا گیا ہے کہ صیہونی دشمن ٹرمپ کے منصوبے کو بھی نظر انداز کر رہا ہے، اور امریکی صدر اور ثالثوں کو ان خطرناک جارحیتوں کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے۔
القسام بریگیڈز نے کہا کہ انہوں نے نئے کمانڈر کو ان فرائض کی انجام دہی کے لیے مقرر کر دیا ہے جو پہلے شہید ابو معاذ رائد سعد کے ذمہ تھے، اور تاکید کی کہ ہمارا جہاد کا راستہ نہیں رکے گا، اور قیادت کو قتل کرنا ہمارے عزم اور ارادے کو کمزور نہیں کرے گا۔
حماس کے عسکری ونگ نے بیان کے آخر میں صیہونی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ غاصبوں کی جارحیت کا جواب دینے کا ہمارا حق ضمانت شدہ ہے، اور ہمیں پوری طاقت کے ساتھ اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے۔
