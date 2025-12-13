قازقستان اور ترکمانستان کا دورہ ثمر آور؛ پڑوسی ممالک کے ساتھ 14 معاہدوں پر دستخط، صدر پزشکیان

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی صدر جمعہ کی شام قازقستان اور ترکمانستان کے تین روزہ سرکاری دورے کے بعد تہران واپس پہنچ گئے۔
پزشکیان نے بین الاقوامی امن اور اعتماد کانفرنس میں شرکت اور کئی رہنماؤں سے ملاقات کے لیے ترکمانستان کا سفر کیا تھا۔ وطن واپسی پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے، پزشکیان نے کہا کہ یہ دو ملکی دورہ ملک کے لیے مثبت نتائج لایا ہے۔
ایرانی صدر نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی اصولی پالیسی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط اور بہتر بنانا ہے، اور اس دورے کے دوران، ہم نے قازقستان اور ترکمانستان کے رہنماؤں کے ساتھ تعاون کے تمام ممکنہ شعبوں میں مشاورت کی اور بہت اچھے معاہدوں پر پہنچے۔
قازقستان کے ساتھ تعاون کے 14 دستاویزات پر دستخط کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ قازقستان میں، ہم نے باہمی تعاون میں بہتری کے لیے بہت سے شعبوں میں اچھے افہام و تفہیم تک پہنچے۔ ایرانی اقتصادی کارکنوں کا ایک گروپ بھی ہمارے ساتھ دورے پر تھا، جنہوں نے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ مشاورت میں اچھے معاہدے کیے۔
انہوں نے مزید کہا کہ قازقستان کے دورے کے دوران، ہم نے آستانہ میں بنائی گئی ایک یونیورسٹی اور ایک جدید ہسپتال کا بھی دورہ کیا اور طبی، بائیو ٹیکنالوجی، اور ڈیجیٹل ادویات کے شعبوں میں مفید بات چیت کی۔
ایران اور قازقستان کے درمیان دستخط شدہ 14 دستاویزات کا دوبارہ حوالہ دیتے ہوئے، صدر نے ان دستاویزات کو دونوں ممالک اور خطے کے تمام ممالک کے مفاد میں قرار دیا، اور مزید کہا کہ مجموعی طور پر، ہمارے اس دورے کے دوران قازق فریق کے ساتھ بہت تعمیری معاملات اور معاہدے ہوئے۔
بین الاقوامی کانفرنس برائے امن اور اعتماد میں شرکت کے لیے ترکمانستان کے اپنے دورے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ترکمانستان پہنچنے پر، ہم نے وہاں کے قومی رہنما سے ملاقات کی اور دونوں ممالک کے درمیان سابقہ معاہدوں کا جائزہ لیا اور اچھے نتائج حاصل کیے۔ انہوں نے ترکمانستان کے صدر سے بھی ملاقات کی اور تعمیری معاہدوں پر پہنچے۔
سربراہی اجلاس کے موقع پر اپنی دیگر ملاقاتوں کی وضاحت کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ روسی صدر کے ساتھ ملاقات میں، ہماری ماضی کے معاہدوں اور دونوں ممالک کے درمیان تزویراتی معاہدوں کے نفاذ کو تیز کرنے کے لیے ضروری اقدامات پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔
ایرانی صدر نے پاکستان، عراق اور میانمار کے رہنماؤں سے ملاقاتوں اور ازبکستان، کرغزستان اور تاجکستان کے صدور کے ساتھ سربراہی اجلاس کے موقع پر مختصر بات چیت کا بھی حوالہ دیا، اور کہا کہ ایسی ملاقاتوں کے دوران، سفارتی ملاقاتوں کے مواقع پیدا ہوتے ہیں جن کے حصول کے لیے عام حالات میں درجنوں دورے کرنے پڑتے ہیں۔ آخر میں، مجھے عوام کو یہ بتانا ہے کہ اس دورے کے دوران پڑوسی تعلقات کو مضبوط بنانے میں اچھے نتائج حاصل ہوئے۔
