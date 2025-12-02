اسرائیل کے مفادات کو نتانیاہو پر قربان نہیں کریں گے، صہیونی صدر

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، صہیونی صدر اسحاق ہرتزوگ نے وزیرِ اعظم بنیامین نتن یاہو کی جانب سے عفو کی درخواست پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام بہت سے لوگوں کے لیے باعثِ تشویش ہے، لیکن اس فیصلے میں وہ صرف اسرائیل اور اسرائیلی عوام کے مفادات کو مدنظر رکھیں گے۔
ہرتزوگ نے اپنے دفتر سے جاری بیان میں مزید کہا کہ تشدد آمیز گفتگو انہیں اپنے فیصلے سے باز نہیں رکھے گا اور درخواستِ عفو کو باریک بینی اور وضاحت کے ساتھ پرکھا جائے گا۔
صہیونی اخبار نے اس معاملے پر لکھا کہ نتن یاہو بظاہر ہرتزوگ سے عوامی مفاد کی بنیاد پر عفو چاہتے ہیں، لیکن دراصل وہ ایک سیاسی سودا تجویز کر رہے ہیں جس کے تحت عفو کے بدلے عدالتی اصلاحات کو منسوخ کیا جائے۔
نتن یاہو نے اپنی درخواست میں وعدہ کیا ہے کہ عفو انہیں صہیونیوں کے اتحاد اور دیگر مسائل، جیسے عدالتی نظام اور میڈیا، پر توجہ دینے کے قابل بنائے گا۔
اخبار کے مطابق، نتن یاہو نے مسائلِ اضافی پر دوبارہ غور کرنے کی بات کر کے عملاً یہ تجویز دی ہے کہ وہ عدالتی اصلاحات سے دستبردار ہو جائیں گے۔
آپ کا تبصرہ