یورپی یونین نے یوکرین پر 187 ارب یورو سے زائد خرچ کیے، خارجہ امور یورپی یونین

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ کایا کالاس نے پیر کو وزرائے دفاع کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں کہا کہ یورپی یونین اب تک یوکرین کی حمایت کے لیے 187 ارب یورو سے زیادہ خرچ کر چکی ہے۔
انہوں نے کہا: یورپ نے یوکرین کے لیے 187 ارب یورو سے زیادہ مدد فراہم کیے ہیں، جو کسی اور مدد کرنے والے کی نسبت سب سے زیادہ ہے۔
کایا کالاس نے یوکرین کے لیے مزید فنڈنگ بڑھانے پر زور دیا اور کہا کہ یہ اقدام میدانِ جنگ میں یوکرین کی مدد کرے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ جتنا یوکرین میدانِ جنگ میں مضبوط ہوگا، اتنا ہی وہ مذاکرات کی میز پر بھی مضبوط ہوگا۔
