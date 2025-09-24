فواد شکر؛ لبنانی مقاومت کا مغز متفکر، صہیونی فوج کی نیندیں حرام کرنے والا کمانڈر

مہر خبررساں ایجنسی، بین الاقوامی ڈیسک: فؤاد شکر ۲۵ اپریل ۱۹۶۱ کو لبنان کے شہر النبی شیت، بعلبک کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ جوانی سے ہی انہوں نے دیگر دس نوجوانوں کے ساتھ حزب اللہ کی بنیاد رکھی اور ۱۹۸۲ میں اسرائیلی حملے کے دوران خلده میں قابض فوج کے خلاف لڑائی میں حصہ لیا۔ وہ ۱۹۹۲ سے ۱۹۹۵ تک حزب اللہ کے فوجی دستوں کو بوسنیا اور ہرزگووین بھیجنے کے عمل کی نگرانی بھی کرتے رہے۔
عملی خدمات
روزنامہ الاخبار کے مطابق، شکر ان پہلے افراد میں شامل تھے جنہوں نے اسرائیلی فوجیوں کو قید کرنے اور انہیں حزب اللہ کے قیدیوں کے بدلے آزاد کرنے کے منصوبے پر کام کیا۔ انہوں نے خود بیروت کی محاصرے کے دوران الجیہہ علاقے میں اسرائیلی فوجی کو قیدی بنانے کی کوشش کی، لیکن فوجی ہلاک ہو گیا اور لاش کو بیروت منتقل نہیں کیا جا سکا۔
شکر نے 1986میں کونین میں دو اسرائیلی فوجیوں کو قید کرنے کی کارروائی کی بھی نگرانی کی، جس کی قیادت شہید سمیر مطوط نے کی، جو حزب اللہ کی پہلی نسل کے ارکان میں شامل تھے۔
حاج محسن نے لبنان میں ۳۳ روزہ جنگ اور بعد کی اسرائیلی فوج کے خلاف تمام جنگوں میں مزاحمتی فوجی منصوبہ بندی کی۔ وہ حزب اللہ کے مرکزی فوجی کمانڈر تھے، مرکزی کونسل کے رکن اور ’’شورای جہادی‘‘ کے رکن بھی تھے۔
بعض ذرائع کے مطابق، شکر کی شہادت کے وقت وہ سید حسن نصر اللہ کے سینئر مشیر اور حزب اللہ کے سب سے اہم فوجی کمانڈرز میں شامل تھے۔ شکر نے شام میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی حصہ لیا۔
سی آئی اے اور موساد کے لیے کئی دہائیوں کی الجھن
چند دہائیوں تک شکر نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ کے لیے بھی خطرہ تھے، کیونکہ ان کی کثیر الجہتی کارروائیوں سے امریکی حکام شدید فکر مند تھے۔ ۲۰۱۷ سے انہیں امریکی پابندیوں کی فہرست میں شامل کر دیا گیا اور ان کے لیے ۵ ملین ڈالر انعام رکھا گیا، جس کی بنیاد ۱۹۸۳ میں بیروت میں امریکی میرینز کے کیمپ پر بم دھماکے کے الزامات تھے، جس میں ۲۴۱ امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔
المیادین کے مطابق، ۳۳ روزہ جنگ کے دوران فؤاد شکر نے کبھی آپریشن روم نہیں چھوڑا اور دشمن اسرائیلی فوج کے ساتھ تمام تفصیلات پر نظر رکھی۔ وہ اس وقت راکٹ اور بحری دستوں کے کمانڈر تھے، جنہوں نے دشمن کے ساعر نامی چھوٹے بحری جہاز کو نشانہ بنایا اور جنگ کا نتیجہ حزب اللہ کے حق میں پلٹا۔
حاج محسن کی فوجی اور شخصی خصوصیات
حاج محسن کی نمایاں خصوصیات میں منصوبہ بندی اور عملی اقدامات کی مہارت شامل تھی، خاص طور پر اسرائیلی فوجیوں کی قید یا ان پر حملوں میں۔ المیادین کے مطابق، وہ لبنان کی مزاحمتی قیادت کے تمام کمانڈرز کے ساتھ کام کرتے اور حزب اللہ کی فوجی کارروائیوں میں مرکزی دماغ کی حیثیت رکھتے تھے۔
ان کے قریبی ساتھی تصدیق کرتے ہیں کہ حاج محسن نہ صرف فوجی طور پر ماہر تھے بلکہ انسانی اور ثقافتی سطح پر بھی اعلیٰ شخصیت رکھتے تھے۔ وہ ہر واقعہ کو مختلف زاویوں سے مستند کرتے اور حقائق کی تحریف سے نفرت کرتے تھے۔
فؤاد شکر، حسان اللقیس خاص تعلق رکھتے تھے جنہیں جنوری ۲۰۱۳ میں اسرائیل نے بیروت میں ان کے گھر کے سامنے شہید کیا۔ ان دونوں کمانڈرز نے حزب اللہ کے ڈرون، راکٹ اور فوجی تربیتی پروگراموں میں ساتھ کام کیا۔
شہادت
30 جولائی 2024 کو اسرائیلی فوج نے بیروت کے ضاحیہ جنوبی علاقے حاره حریک میں فؤاد شکر کو ہدف بنا کر حملہ کیا اور شہید کر دیا۔
اگلے روز حزب اللہ نے رسمی بیان جاری کیا اور شہادت کی تصدیق کی، جس میں کہا گیا کہ ان کی لاش اس عمارت کے ملبے سے نکالی گئی جو اسرائیل نے نشانہ بنایا تھا۔ ۱ اگست کو حزب اللہ نے ان کے جنازے کی رسمی تقریب منعقد کی جس میں سید حسن نصر اللہ نے خطاب کیا۔
سید حسن نصر اللہ نے بیان کیا کہ وہ روزانہ فؤاد شکر کے ساتھ رابطے میں رہتے اور تمام فوجی آپریشنز کی تفصیلات سے انہیں باخبر رکھتے تھے۔ شکر نے سید حسن نصر اللہ کو محاذ پر ہونے والی تمام فوجی کارروائیوں کے بارے میں آگاہ رکھا۔
