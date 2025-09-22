سعودی عرب کا حزب اللہ کے ساتھ مفاہمت آمیز رویہ؛ لبنان میں تصادم نہیں، تعمیرنو کی خواہش

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، لبنان کے لیے سعودی ایلچی یزید بن فرحان نے کہا ہے کہ لبنانی شیعوں کا خون بھی سعودی عوام کے خون جیسا ہے اور سعودی عرب لبنان کے ساتھ تصادم کی راہ اختیار نہیں کرے گا۔
روزنامہ الجدید کے مطابق، بن فرحان نے ملاقات کرنے والے وفود سے گفتگو میں کہا کہ سعودی عرب نے لبنان کے ساتھ کھلے مکالمے کی پالیسی اپنائی ہے، بشرطیکہ یہ گفتگو حکومتوں کے درمیان ہو اور لبنان کی قانونی و آئینی ادارے اس کی نمائندگی کریں۔
انہوں نے لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبیہ بری کے کردار کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب ان سے مسلسل رابطے میں ہے اور جنوبی لبنان کی تعمیرِ نو کا عمل انہی کے ذریعے ممکن ہے۔
بن فرحان نے واضح کیا کہ سعودی عرب لبنان میں کسی قسم کی کشیدگی نہیں چاہتا بلکہ ملک کی تعمیرِ نو اور ریاستی استحکام کے لیے کوشاں ہے۔
