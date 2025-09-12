مقبوضہ فلسطین پر یمنی فوج کا میزائل اور ڈرون حملہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یمنی مسلح افواج کے صہیونی حکومت کے زیر قبضہ کئی علاقوں پر میزائل اور ڈرون حملے کئے ہیں۔
تفصیلات کے مطابق یمنی فوج کے ترجمان میجر جنرل یحیی سریع نے کہا ہے کہ یمن نے اسرائیل کے زیر قبضہ النقب علاقے میں ایک فوجی ہدف کو ہائپر سونک میزائل "فلسطین2" سے نشانہ بنایا اور ساتھ ہی تین ڈرون حملے بھی کیے گئے، جن میں دو ڈرون رامون ایئرپورٹ اور ایک ڈرون النقب میں اسرائیلی فوجی تنصیبات پر داغا گیا۔
ترجمان نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ یہ کارروائیاں فلسطینی عوام اور ان کے مجاہدین کی حمایت اور اسرائیل کی جانب سے غزہ پر جاری نسل کشی کے جواب میں انجام دی گئی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ یمن کی مسلح افواج نے اس میزائل حملے میں ہائپر سونک میزائل استعمال کیا اور یہ آپریشن کامیاب رہا، جس کے نتیجے میں اسرائیلی شہری پناہ گاہوں میں چھپ گئے۔
جنرل یحیی سریع نے مزید کہا کہ یمنی فوج کے ڈرون یونٹس نے تین ڈرون حملے کیے، جن میں دو ڈرون رامون ایئرپورٹ اور ایک ڈرون النقب میں اسرائیلی فوجی ہدف پر مارا گیا اور یہ آپریشن بھی کامیابی سے انجام پایا۔
ترجمان نے واضح کیا کہ یمن خدا کی مدد اور اس پر توکل کے ساتھ اسرائیل کی جارحیت کے خلاف مسلسل کاروائی جاری رکھے گا اور فلسطینی عوام کے حق میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے گا۔
