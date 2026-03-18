حزب اللہ کا اسرائیل پر شدید حملہ، 50 میزائل داغے گئے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی میڈیا نے لبنان سے اسرائیل کی جانب بڑی تعداد میں میزائل فائر کیے جانے کی اطلاع دی ہے۔
صہیونی میڈیا کے مطابق اس تازہ حملے میں تقریبا 50 میزائل شمالی اسرائیل کے علاقوں کرمئیل اور الجلیل الاعلیٰ کی طرف داغے گئے۔ یہ حالیہ عرصے میں ہونے والے میزائل حملوں میں سے ایک بڑا حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔
اسرائیل کے سرکاری ٹی وی چینل کان کے مطابق حزب اللہ نے لبنان کی سرحد سے تقریباً 100 کلومیٹر دور شمالی اسرائیل کو بھی اپنے میزائلوں کا نشانہ بنایا۔
ادھر حزب اللہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس نے اسرائیلی فوج کے ایک مرکاوا ٹینک اور ڈی-9 بلڈوزر کو نشانہ بنایا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ مشرقی الخیام جیل کے قریب اسرائیلی فوجیوں کے اجتماع پر بھی حملہ کیا گیا۔
حزب اللہ نے یہ بھی کہا کہ آپریشن خیبر 1 کے تحت میرون کنٹرول بیس اور فضائی آپریشن مینجمنٹ سے متعلق تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔
بیان کے مطابق اسی آپریشن میں 11 اسرائیلی بستیوں پر بھی میزائل حملے کیے گئے ہیں۔
