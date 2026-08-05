یمنی ڈرون حملہ، نجران ایئرپورٹ کا مرکزی ریڈار نشانہ بن گیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمنی ڈرون حملے میں سعودی عرب کے جنوبی شہر نجران کے ہوائی اڈے کے مرکزی ریڈار کو نشانہ بنایا گیا ہے۔
میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ یمن سے کیے گئے ڈرون حملے کے دوران نجران ایئرپورٹ کے مرکزی ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ نقصان کی نوعیت اور حجم کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔
رپورٹس کے مطابق، حملے میں ہونے والے نقصانات کی وجہ سے مستقبل میں فضائی حملوں یا دیگر فضائی اہداف کی بروقت نشاندہی کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے، تاہم اس حوالے سے حتمی معلومات تاحال جاری نہیں کی گئی ہیں۔
دریں اثنا، یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ نجران ایئرپورٹ میں ایک حساس ہدف پر ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔
یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کی جانب سے یمن کی فضائی حدود کی کسی بھی خلاف ورزی کو نہ تو نظر انداز کیا جائے گا اور نہ ہی وہ بغیر جواب یا سزا کے رہے گی۔
آپ کا تبصرہ