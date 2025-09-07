سعودی فوج کی یمن سرحدی علاقوں پر بمباری کا سلسلہ جاری

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سعودی عرب کی مسلح افواج نے ایک بار پھر میں یمن کے ساتھ سرحد پر واقع صوبے صعدہ کے رہائشی علاقوں کو ہدف بنایا۔
ذرائع کے مطابق، کل رات کو سعودی فوج نے راجح اور غمر کے دو سرحدی اضلاع میں راکٹ اور توپخانے کے ذریعے حملے کیے۔ ان حملوں سے مقامی لوگوں کو مالی نقصان پہنچا اور سویلین کی جانوں کو خطرہ پیدا ہوا۔
مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب تقریباً روزانہ صعدہ کے سرحدی علاقوں پر گولہ باری کرتا ہے۔
دوسری جانب عالمی ادارے بارہا سعودی عرب کے ان حملوں پر تشویش کا اظہار کرچکے ہیں۔ ان حملوں میں یمن کے نہتے شہریوں اور افریقی مہاجرین کو خطرات لاحق ہیں۔
