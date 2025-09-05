بھارت، کشمیر میں سیلاب، انتظامیہ پر حفاظتی اقدامات نہ کرنے کے الزامات

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث شہریوں کی بڑی تعداد متاثر ہوگئی ہے۔ پلواما، بڈگام اور سری نگر کے کئی علاقے زیرآب آگئے ہیں۔
وزیرِ اعلی نے گزشتہ انتظامیہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وادی کشمیر میں سیلاب کے خطرے کو کم کرنے کے لیے مناسب اقدامات نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے متاثرہ علاقوں میں مشکلات اور انسانی نقصان بڑھ گیا۔
وادی میں شدید بارشوں کے نتیجے میں پلواما، بڈگام اور سری نگر اضلاع کے کئی علاقے زیرآب آگئے ہیں، جس کے باعث تقریباً 9,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ سیلاب سے مکانات، سڑکیں اور دیگر بنیادی ڈھانچے متاثر ہوئے، جس نے مقامی لوگوں کی زندگی کو شدید متاثر کیا ہے۔
ریسکیو ٹیمیں اور مقامی انتظامیہ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، جن میں پناہ گاہوں کا قیام، کھانے اور پانی کی فراہمی، اور زخمی یا پھنسے ہوئے افراد کو بچانے کے اقدامات شامل ہیں۔
محکمہ موسمیات کے ماہرین نے مزید بارشوں سے خبردار کیا ہے، جس کے پیش نظر مقامی انتظامیہ نے شہریوں کو محفوظ رہنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سکول اور تعلیمی ادارے متاثرہ علاقوں میں بند کردیے گئے ہیں تاکہ طلبہ اور عملے کی حفاظت یقینی بنائی جاسکے۔
