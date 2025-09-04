  1. پاکستان
4 ستمبر، 2025، 12:19 PM

پاکستانی صوبہ پنجاب میں سیلاب سے اموات 46 ہوگئیں، 37لاکھ افراد متاثر

پاکستانی صوبہ پنجاب میں سیلاب سے اموات 46 ہوگئیں، 37لاکھ افراد متاثر

ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ 409 فلڈ کیمپس قائم ہوچکے ہیں جن میں تمام سہولیات فراہم کی جارہی ہیں، 25 ہزار سے زائد لوگ ان کیمپس میں رہ رہے ہیں۔

مہر خبررساں ایجنسی نے پاکستانی میڈیا کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ 409 فلڈ کیمپس قائم ہوچکے ہیں جن میں تمام سہولیات فراہم کی جارہی ہیں، 25 ہزار سے زائد لوگ ان کیمپس میں رہ رہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ اب تک سیلاب سے متاثر 14 لاکھ سے زائد لوگوں اور 10 لاکھ جانوروں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے، سیلاب سے اب تک 46 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں اور 17 بریچنگ پوائنٹ نوٹیفائی ہیں۔

ڈی جی پی ڈی ایم اے نے بتایا کہ 24 گھنٹے میں سیلابی صورتحال کے حوالے سے تین وارننگز ملیں، گزشتہ رات چناب میں سیلابی صورتحال کی وجہ سے بہت بڑا چیلنج تھا اور چناب میں اس وقت بھی پانی کی سطح برقرار ہے۔ چناب میں سیلاب سے پہلے سے متاثر اضلاع دوبارہ متاثر ہوں گے۔

انہوں نے کہا کہ دریائے ستلج میں گزشتہ دو ماہ سے سیلاب آیا ہوا ہے، راوی میں جسر کے مقام پر پانی میں کچھ اضافہ ہوا ہے۔ اگلے 72 گھنٹوں میں تینوں بھارتی ڈیم فل ہوں گے، تھین ڈیم فل ہو چکا ہے۔

عرفان علی کاٹھیا نے کہا کہ اگلے دو سے تین ہفتے راوی میں پانی بڑھا رہے گا، راوی میں صورتحال پہلے جیسی نہیں ہوگی مگر پانی میں اضافہ ہوگا۔ خانیوال کے 136 اور ٹوبہ ٹیک سنگھ کے 75 دیہات متاثر  ہوئے ہیں

News ID 1935189

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    10 ممتاز خبریں

    رپورٹ

    انٹرويو