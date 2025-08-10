اسرائیل پر اعتماد نہیں، حزب اللہ کا اسلحہ چھینا گیا صہیونی جارحیت بڑھ سکتی ہے، لبنانی نائب وزیر اعظم

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، لبنان کے نائب وزیرِاعظم طارق متری نے کہا ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ ہمارے اختلافات بڑے نہیں ہیں۔ دونوں فریق لبنان کی فوج کی حمایت پر متفق ہیں۔
الجزیرہ سے گفتگو میں متری نے کہا کہ ہم حزب اللہ کے رہنماؤں سے بات چیت کر رہے ہیں اور سیاسی اختلافات کو مسلح تصادم میں بدلنے سے بچانے کی کوشش کررہے ہیں۔
انہوں نے یقین دلایا کہ حزب اللہ کے اسلحے کے حوالے سے کوئی زبردستی یا مسلح جھڑپ نہیں ہوگی۔
انہوں نے مزید کہا کہ اگر حزب اللہ کا اسلحہ چھینا گیا تو اسرائیلی جارحیت میں اضافہ ہوسکتا ہے، جس پر انہیں شدید تشویش ہے۔
متری نے اسرائیل پر عدم اعتماد ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں اسرائیلی کارروائیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا۔
انہوں نے مطالبہ کیا کہ اسرائیلی حملے بند ہوں، مقبوضہ علاقوں سے فوجی پسپائی کی جائے اور اسیران کو رہا کیا جائے۔
