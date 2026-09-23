نیویارک، بھارت کا عالمی کشیدگی کم کرنے کے لیے تعاون پر زور

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ عالمی امن و سلامتی کا مستقبل، موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنا، دہشت گردی کا مقابلہ کرنا اور سپلائی چینز کو مضبوط بنانا، سب کچھ کثیرالجہتی تعاون کے لیے ہماری آمادگی پر منحصر ہے۔
انہوں نے زور دیا کہ وسیع تر شمولیت کے ساتھ مذاکرات اور زیادہ شفاف فیصلہ سازی کا وقت بہت پہلے آچکا ہے۔
جے شنکر نے کہا کہ یوکرین کی جنگ کے ساتھ ساتھ ایران کی سرزمین پر امریکہ اور اسرائیلی حکومت کی فوجی جارحیت کے نتیجے میں ٹرانزٹ کے راستے، خصوصاً سمندری راستے، بند ہوئے ہیں اور دنیا بھر میں توانائی اور اشیا کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔
انہوں نے کہا کہ بھارت جیسے توانائی کے صارف ممالک جغرافیائی سیاسی کشیدگی سے دیگر ممالک کی نسبت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اسی لیے وہ ان کشیدگیوں کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
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