نتن یاہو کو نیویارک آمد پر گرفتار کیا جانا چاہیے، ممدانی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، نیویارک کے میئر زہران ممدانی نے امریکی نشریاتی ادارے سی این این کو دیے گئے ایک انٹرویو میں نتانیاهو کے حوالے سے اپنے مؤقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیویارک آتے ہیں تو انہیں گرفتار کیا جانا چاہیے۔
ممدانی نے نتانیاهو کو جنگی مجرم اور فلسطینی عوام کے خلاف ہولناک نسل کشی کا منصوبہ ساز قرار دیا اور کہا کہ نیویارک کے میئر کی رہائش گاہ پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی حالیہ ملاقات میں بھی نتانیاهو کا معاملہ زیر بحث آیا تھا۔
نیویارک کے میئر نے کہا کہ اگر بین الاقوامی فوجداری عدالت کسی شخص کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کے باعث گرفتاری کا مستحق قرار دے چکی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ کسی فرد کو ان قوانین سے بالاتر ہونا چاہیے؟ انہوں نے قانون کے سامنے تمام افراد کے جواب دہ ہونے کی ضرورت پر زور دیا۔
ممدانی اس سے قبل بھی کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے بین الاقوامی فوجداری عدالت کی جانب سے نتانیاهو کے خلاف جاری کیے گئے وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کے لیے موجود قانونی راستوں کا جائزہ لیا ہے، اگر اسرائیلی وزیر اعظم نیویارک کا دورہ کرتے ہیں۔
تاہم، ممدانی نے واضح کیا ہے کہ نیویارک کے شہری حکام کے پاس اس وارنٹ پر عمل درآمد کے لیے آزادانہ قانونی اختیار موجود نہیں ہے اور اس معاملے سے متعلق اختیارات امریکی وفاقی حکومت کے پاس ہیں۔
ممدانی نے امریکی وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی فوجداری عدالت میں شامل ہو اور نتن یاہو کے خلاف جاری کیے گئے وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کرے۔
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