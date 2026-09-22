ایران اور پاکستان باہمی تعاون سے اپنی ضروریات پوری کرسکتے ہیں، صدر پزشکیان

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے پیر کی شام پاکستان کے وزیر داخلہ سید محسن نقوی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے تہران اور اسلام آباد کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے تجارت، توانائی، سیاحت، سرمایہ کاری اور ثقافتی و سائنسی روابط سمیت مختلف شعبوں میں دوطرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیا۔
پزشکیان نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں نمایاں بہتری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ آپ مسلسل دوطرفہ تعاون کو آگے بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں اور امید ہے کہ تمام شعبوں میں یہ تعاون مزید سنجیدگی اور تیزی کے ساتھ جاری رہے گا۔
ایرانی صدر نے اسلامی ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے روابط کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا یقین ہے کہ امریکا کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات اور دباؤ کے نتیجے میں اسلامی ممالک کے درمیان باہمی تعاون اور روابط میں اضافہ ہوا ہے۔ ایرانی اور پاکستانی وفود کے درمیان ہونے والی مسلسل ملاقاتیں اور مشاورت بھی اسی عمل کی واضح مثال ہیں۔
انہوں نے مشترکہ سرمایہ کاری بڑھانے اور دونوں ممالک کے مختلف شعبوں کے درمیان روابط مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ امید ہے مشترکہ سرمایہ کاری میں اضافے، روابط کے فروغ اور اقتصادی تعاون میں آسانیاں پیدا کرنے سے ایران اور پاکستان کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔
پزشکیان نے دونوں ممالک کی وسیع صلاحیتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور پاکستان خطے کے اہم اور طاقتور ممالک ہیں اور دونوں کے پاس بڑی انسانی صلاحیتیں اور وافر قدرتی وسائل موجود ہیں۔ اگر ہم ان صلاحیتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر آگے بڑھیں اور مل کر کام کریں تو اپنی داخلی اور علاقائی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بہت سی ضروریات پوری کرسکتے ہیں۔
ملاقات کے دوران پاکستان کے وزیر داخلہ سید محسن نقوی نے بھی ایرانی صدر سے ملاقات پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔
انہوں نے ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں ہونے والی پیش رفت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا یقین ہے کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات اس وقت جس سطح پر ہیں، ماضی میں کبھی اس مقام تک نہیں پہنچے۔
محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان دونوں ممالک کے درمیان تجارت، معیشت، سیاحت، سیاست، ثقافت اور سائنس سمیت تمام شعبوں میں تعاون اور تعلقات کو مزید وسعت دینے اور مضبوط بنانے کے لیے پُرعزم ہے۔
پاکستانی وزیر داخلہ نے ملاقات کے دوران مختلف شعبوں میں ایران اور پاکستان کے درمیان جاری تعاون اور باہمی روابط کی تازہ صورت حال سے بھی ایرانی صدر کو آگاہ کیا اور دوطرفہ تعاون کو مسلسل آگے بڑھانے اور مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستانی حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔
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