غاصب صیہونی جیلوں میں ہزاروں فلسطینی قیدیوں پر بدترین تشدد

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، فلسطینی قیدیوں کے کلب، الضمیر فاؤنڈیشن اور قیدیوں کے امور کے ادارے نے مشترکہ بیان میں اعلان کیا ہے کہ ستمبر 2026 کے آغاز تک صیہونی قابض جیلوں میں قیدیوں اور زیرِ حراست فلسطینیوں کی تعداد 9350 تک پہنچ گئی ہے۔
بیان کے مطابق، زیرِ حراست افراد میں 90 خواتین اور 350 سے زائد بچے شامل ہیں۔ فلسطینی بچوں کو ’’مجدو‘‘ اور ’’عوفر‘‘ جیلوں میں رکھا گیا ہے۔
انتظامی حراست میں لیے گئے فلسطینیوں کی تعداد 3176 ہے۔ ان افراد کو کسی باضابطہ الزام یا مقدمے کے بغیر حراست میں رکھا جا رہا ہے۔
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