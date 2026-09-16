ایرانی قومی سلامتی کا سب سے اہم سرمایہ ایرانی عوام ہیں، محسن رضائی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، رہبرِ انقلابِ اسلامی کے نمائندے اور قومی سلامتی کی اعلیٰ کونسل کے سیکریٹری جنرل محسن رضائی نے میدان میں عوام کی تاریخی موجودگی کے 200 روز مکمل ہونے پر ایرانی قوم کے نام اپنے پیغام میں قرآنِ کریم کی آیت پیش کی:إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ
ایران کی عظیم، تاریخ ساز اور انقلابی قوم!
آج ہمارے وطن عزیز ایران پر بیرونی جارحیت کو 200 روز گزر چکے ہیں اور آپ نے عصرِ حاضر کی تاریخ کے ایک انتہائی حساس مرحلے میں وطن کے تحفظ اور اس کی سربلندی کے لیے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان 200 دنوں کو صرف ایک سکیورٹی واقعے یا فوجی تنازع کے تناظر میں نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ یہ دن اور آنے والے دن ایران کی قابلِ فخر تاریخ کا حصہ ہیں اور انہوں نے گزشتہ دو صدیوں کے کئی ادوار سے موجودہ دور کا فرق واضح کر دیا ہے۔
گزشتہ دو صدیوں کے دوران ایران بارہا بیرونی جارحیت، قبضے اور مداخلت کا نشانہ بنا۔ بعض ادوار میں قومی طاقت کی کمزوری اور اتحاد کے فقدان نے شکست، قبضے، غیر مساوی معاہدوں کے نفاذ اور ملک کے بعض علاقوں سے محرومی کی راہ ہموار کی۔ اس تاریخی تجربے نے ہمیں سکھایا ہے کہ ملک اسی وقت بیرونی طاقتوں کے خطرے سے محفوظ رہتا ہے جب عوام ایران کو اپنا سمجھیں اور اس کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوں۔
آج یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ نے خود کو دہرایا نہیں۔ ان 200 دنوں میں ایرانی عوام نے ثابت کیا کہ بیرونی جارحیت کے مقابلے میں ان کا پورا وجود ایران ہے۔ آپ نے اپنی موجودگی، صبر اور استقامت کے ذریعے نہ صرف ملکی سالمیت اور آزادی کا دفاع کیا، بلکہ آٹھ سالہ دفاعِ مقدس کے دور کی طرح ایران کی قومی طاقت اور دفاعی باز deterrence کے اہم ترین ستون میں تبدیل ہوگئے۔ وہ دشمن جو فوجی کاروائی سے ایرانی قوم کے عزم کو متزلزل کرنا چاہتے تھے آج آپ کے عزم اور حوصلے کے سامنے گھٹنے ٹیک چکے ہیں۔
ایران کی ناقابلِ شکست اور بہادر قوم! آپ نے بارہا فرضی قوتوں کو مسترد کیا اور اپنی بے مثال یکجہتی کا دنیا کے سامنے مظاہرہ کیا ہے۔ آج بھی آپ ایک بار پھر ان فرضی طاقتوں کو باطل ثابت کریں گے۔
یہ 200 دن صرف ایک جارحیت کا جواب نہیں تھے، بلکہ ایران کی گزشتہ دو صدیوں کی قومی یادداشت میں موجود بعض زخموں کے مندمل کرنے کا ایک تاریخی موقع بھی تھے۔ وہ قوم جس نے ماضی میں بارہا اپنی سرزمین پر قبضہ اور غیر ملکیوں کی مرضی مسلط ہوتے دیکھی، اس بار ثابت کر دیا کہ وہ تاریخ کو دوبارہ دہرائے جانے کی اجازت نہیں دے گی۔
آج ایران کی قومی سلامتی کا سب سے اہم سرمایہ، فوجی طاقت اور اقتصادی و سفارتی صلاحیتوں کے ساتھ، وہ قوم ہے جو خطرے کے لمحے میں وطن کے سوا کسی اور چیز کے بارے میں نہیں سوچتی۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس قومی سرمائے کی حفاظت کریں، اسے مضبوط بنائیں اور اسے ایران کی سلامتی، آزادی اور اقتدار کے لیے ایک پائیدار پناہ گاہ میں تبدیل کریں۔
ایران کے عزیز عوام! ان راتوں میں آپ کی جانب سے رقم کی جانے والی حماسی تاریخ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ مزاحمت کے 200ویں روز ہم ایرانی قوم کے سامنے سرِ تسلیم خم کرتے ہیں؛ اس قوم کے سامنے جس نے عصرِ حاضر کی تاریخ کے مشکل ترین ادوار میں سے ایک میں وطن، رہبر اور انقلابِ اسلامی کے ساتھ کھڑے ہو کر مزاحمت کا عملی مظاہرہ کیا۔
وطن کا سپاہی، محسن رضائی
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