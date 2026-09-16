عراق کے ساتھ تعلقات کو ہمیشہ خصوصی اہمیت دیتے ہیں، ڈاکٹر ولایتی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، عراق کی سیاسی جماعت اتحادیہ میہنی کردستان کے سربراہ بافل طالبانی نے رہبر معظم انقلاب کے بین الاقوامی امور کے مشیر ڈاکٹر علی اکبر ولایتی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دوطرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ڈاکٹر ولایتی نے بافل طالبانی کے دورہ ایران پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عراق ہمیشہ سے اسلامی جمہوریہ ایران کے تعلقات میں خصوصی مقام رکھتا ہے اور یہ معاملہ ہمیشہ امام شہید کی جانب سے بھی مورد تاکید رہا ہے اور اب بھی اس پر عمل جاری ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا کوئی اقدام نہ کیا جائے جس سے بعض ممالک، بالخصوص امریکہ اور صہیونی حکومت کی طمع میں اضافہ ہو۔ ایران اور عراق دو ہمسایہ اور طاقتور ممالک کی حیثیت سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تمام مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں۔
بافل طالبانی نے بھی اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ عراقی عوام کی دوستی اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ایران آنا اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ہے کہ عراق ہمیشہ ایران کے ساتھ کھڑا رہے گا۔
انہوں نے کہا کہ مرحوم جلال طالبانی کے ساتھ ولایتی کی دوستی ایران، عراق اور خطہ کردستان کے درمیان دوطرفہ تعلقات کی مضبوط بنیاد رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بعض افراد کی جانب سے پیش آنے والے کچھ واقعات عالمی حالات کی حساسیت سے عدم توجہی کا نتیجہ ہیں، جبکہ اسلامی جمہوریہ ایران اس صورتحال پر دانشمندی کے ساتھ توجہ دے رہا ہے۔
بافل طالبانی نے کہا کہ مختلف قومیتوں اور قوموں سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے جاتے رہیں گے، لیکن ایران اور عراق کی ہمسائیگی ہمیشہ قائم رہے گی اور یہی دونوں ممالک کے تعلقات کے لیے ایک بڑا سرمایہ اور مضبوط سہارا ہے۔
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