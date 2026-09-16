ایران دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گا، ہمارا جوہری پروگرام پرامن ہے، کمالوندی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے جوہری توانائی ادارے کے ترجمان اور بین الاقوامی، قانونی و پارلیمانی امور کے نائب سربراہ بہروز کمالوندی نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے 70ویں جنرل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکی حکومت کے دباؤ کے باعث میزبان ملک نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے میزبان معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایرانی وفد کے سربراہ کی شرکت میں سہولت فراہم کرنے سے گریز کیا اور ایران کی جوہری توانائی تنظیم کے سربراہ اور نائب صدر محمد اسلامی کو بھی اس اہم اجلاس میں شرکت سے روک دیا۔ انہوں نے اس اقدام کو امریکہ کا معاندانہ اور غیر سنجیدہ رویہ قرار دیا۔
انہوں نے کہا کہ امریکہ گزشتہ نصف صدی سے ایرانی قوم کے خلاف دشمنانہ اقدامات کی طویل تاریخ رکھتا ہے، جن میں بغاوت، دہشت گردی، اشتعال انگیزی، صدام حکومت کی حمایت اور بالآخر براہ راست جنگ شامل ہیں، تاہم ایران ہر بار ان حالات سے نکلنے میں کامیاب رہا ہے۔
کمالوندی نے کہا کہ ایران ایک مہذب ملک ہے جس کو اپنی تاریخ اور سائنس دانوں پر فخر ہے۔ ایران میں جوہری علوم و ٹیکنالوجی کی تاریخ 80 سال پرانی ہے جبکہ ایرانی جوہری توانائی تنظیم 52 سال سے سرگرم ہے۔ ایران جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے این پی ٹی کے ابتدائی رکن ممالک میں شامل ہے اور ہمیشہ اس معاہدے کی پابندی اور شفافیت کے ساتھ عمل کرتا رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایران نے 25 سال سے زیادہ عرصے تک جوہری معاملے پر دباؤ اور پابندیاں برداشت کیں اور جوہری معاہدے سمیت مختلف مذاکرات اور معاہدوں کی پابندی کی۔ ان کے مطابق امریکہ نے مشترکہ جوہری معاہدے سے دستبرداری اختیار کی جبکہ ایران نے اس کے باوجود تقریباً ساڑھے پانچ سال تک یکطرفہ طور پر اپنی ذمہ داریاں پوری کیں۔ اس بات کی تصدیق عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل کی مسلسل 15 رپورٹس سے ہوتی ہے جن میں ایران کی جانب سے معاہدے کی مکمل پاسداری کی تصدیق کی گئی تھی۔
کمالوندی نے کہا کہ ایران کی اس حسن نیت کے جواب میں اس پر یکطرفہ اور بقول امریکی حکام تباہ کن پابندیاں عائد کی گئیں۔ یورپی ممالک نے بھی امریکہ کی پیروی کی تاہم ایران نے اس کے جواب میں اپنے اقدامات کیے۔
انہوں نے مزید کہا کہ 2022 میں امریکہ کے ساتھ جوہری معاہدے میں واپسی کے لیے مذاکرات شروع ہوئے اور جب معاہدہ قریب نظر آ رہا تھا تو امریکہ نے اس پر دستخط کرنے سے انکار کردیا۔ موجودہ امریکی حکومت کے دور میں مذاکرات دوبارہ شروع ہوئے اور فریقین نے تکنیکی امور کو ایٹمی توانائی ایجنسی کے مرکز میں زیر بحث لانے پر اتفاق کیا تھا کہ اسی دوران اسرائیل نے ایران پر فوجی حملہ کردیا۔
ایرانی عہدیدار نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایک بار پھر جنگ کا راستہ اختیار کیا۔ ان کے مطابق امریکہ نے کھلے عام اعلان کیا کہ فوجی حملے کا مقصد اسلامی جمہوریہ کو ختم کرنا اور ایران کے تیل پر قبضہ کرنا ہے۔ انہوں نے امریکی صدر کے ان بیانات کا بھی حوالہ دیا جن میں پلوں اور بجلی گھروں کی تباہی، تہذیب کے خاتمے اور ایران کو عصر حجر میں واپس لے جانے کی بات کی گئی تھی۔
کمالوندی نے کہا کہ ایران کے جوہری معاملے میں ایک مقدمہ غلط رپورٹس، مخالف گروہوں اور جاسوسی اداروں کے تعاون سے تیار کیا گیا، جس کے ذریعے ایران پر شدید دباؤ، وسیع پابندیاں، سائنس دانوں کے قتل اور صنعتی تخریب کاری کا ماحول پیدا کیا گیا اور بالآخر دو جنگوں کی راہ ہموار ہوئی۔
انہوں نے ایٹمی توانائی ایجنسی سے سوال کیا کہ ایران کی جوہری تنصیبات کے بار بار اور مسلسل معائنے کے باوجود کیا ایجنسی کے معائنہ کاروں نے کبھی ایران کے جوہری پروگرام میں انحراف کی کوئی رپورٹ پیش کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہے تو ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کے ایران کے خلاف سیاسی اور اشتعال انگیز بیانات کس بنیاد پر ہیں؟
کمالوندی نے ایجنسی کے دوہرے معیار پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگر 1981 میں عراق کی جوہری تنصیبات پر فوجی حملے کی مذمت کی گئی تھی تو ایران کی جوہری تنصیبات پر اس سے کہیں بڑے حملے کی مذمت کیوں نہیں کی گئی۔
انہوں نے کہا کہ ایران اور ایٹمی توانائی ایجنسی کے درمیان وسیع تعاون اور ایران میں ہونے والے معائنے کسی دوسرے ملک سے موازنہ نہیں رکھتے۔ ان کے مطابق ایجنسی کو اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے ایران کی جوہری تنصیبات پر فوجی حملے کی واضح اور شدید مذمت کرنی چاہیے۔
کمالوندی نے کہا کہ ایران مسلسل جنگی اور سکیورٹی خطرات کا سامنا کرتا رہا ہے، اس لیے اہم تنصیبات کو دشمن کے فوجی حملوں سے محفوظ بنانا ایک فطری اقدام ہے۔ انہوں نے کہا کہ جوہری تنصیبات کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا خفیہ کاری قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ ایران کی حساس جوہری تنصیبات زیر زمین ہونے کے باوجود ہمیشہ ایجنسی کے معائنے میں رہی ہیں اور وہاں ایجنسی کے معائنہ کار موجود رہے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ ایران کا پرامن جوہری پروگرام مکمل طور پر شفاف ہے۔
انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا ملکی پروگرام فریم ورک چار سال سے زیادہ عرصے سے ایٹمی توانائی ایجنسی کو فراہم کیا جا چکا ہے، تاہم مسلسل پیروی کے باوجود ایجنسی کی جانب سے اس کا جواب نہیں دیا گیا۔
کمالوندی نے کہا کہ ایران ہمیشہ امن اور قانون کے راستے پر چلا ہے۔ امریکہ نے جوہری معاہدہ ختم کیا اور اسلام آباد معاہدے کے معاملے میں بھی امریکہ کی عدم پاسداری کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ انقلاب اسلامی سے پہلے بھی ایران نے مختلف یورپی ممالک کے ساتھ جوہری صنعت کے شعبے میں معاہدے کیے تھے، لیکن ان ممالک نے بھی اپنی ذمہ داریاں مکمل طور پر پوری نہیں کیں۔
انہوں نے کہا کہ ان تلخ تجربات سے ایران اس نتیجے پر پہنچا کہ صرف بیرونی تعاون اور ضمانتوں پر انحصار اس کی اسٹریٹجک ضروریات پوری نہیں کرسکتا۔ اسی لیے ایران نے اپنے جائز حقوق کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن ضروریات پوری کرنے، بیرونی انحصار کم کرنے اور جوہری سرگرمیوں کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے مقامی صلاحیتوں اور ایندھن کے مکمل چکر کو ترقی دینے کا فیصلہ کیا۔
کمالوندی نے کہا کہ صنعتی اور علمی مراکز پر حملے ایران کو نہیں روک سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں علم، ٹیکنالوجی، جوہری سائنس اور صنعت کی جڑیں گہری ہیں اور انہیں فوجی کارروائی، تخریب کاری یا دہشت گردی کے ذریعے ختم نہیں کیا جاسکتا۔
انہوں نے کانفرنس میں ایران کی جوہری ٹیکنالوجی کی بعض کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بوشہر کے ایک ہزار میگاواٹ جوہری بجلی گھر نے 2023 سے 2025 کے دوران جوہری بجلی گھروں کی عالمی انجمن کے ماسکو دفتر کے کارکردگی کے اشاریوں کے مطابق 100 میں سے 100 پوائنٹس حاصل کیے اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔
انہوں نے کہا کہ ایران میں جوہری بجلی کی پیداوار سے 80 ارب کلوواٹ گھنٹے سے زیادہ بجلی پیدا ہوئی، جس کے نتیجے میں 13 کروڑ 20 لاکھ بیرل خام تیل کے برابر بچت ہوئی اور 8 کروڑ 60 لاکھ ٹن سے زیادہ ماحولیاتی آلودگی پھیلانے والے مادوں کے اخراج کو روکا گیا۔
انہوں نے جوہری طب کے شعبے میں ایران کی سرگرمیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں 76 سے زیادہ تشخیصی، تسکینی اور علاجی ریڈیو ادویات تیار کی جا رہی ہیں، جو ملک بھر کے 230 طبی مراکز اور اسپتالوں کو فراہم کی جاتی ہیں اور 15 لاکھ سے زیادہ مریض ان سے استفادہ کر رہے ہیں۔
کمالوندی نے صنعتی شعبے میں ریڈیومیٹرک اور کنٹرول آلات کی تیاری، تابکاری مراکز کی ترقی، زرعی اور غذائی مصنوعات کی جراثیم کشی، طبی آلات کی اسٹرلائزیشن اور سرد پلازما ٹیکنالوجی کے طبی، زرعی، ماحولیاتی اور صنعتی استعمال کو بھی ایران کی جوہری ٹیکنالوجی کی کامیابیوں میں شمار کیا۔
انہوں نے کہا کہ ایران کے قومی جوہری حفاظتی نظام کے مراکز ہر سال 20 ہزار سے زیادہ حفاظتی اور حفاظتی معائنے انجام دیتے ہیں اور تقریباً 11 ہزار صنعتی و طبی جوہری مراکز اور 60 ہزار کے قریب تابکاری سے متعلق کارکنوں کی حفاظت کی نگرانی کرتے ہیں۔
آخر میں بہروز کمالوندی نے کہا کہ ایرانی عوام نے اپنی آزادی اور عزت کے لیے بھاری قیمت ادا کی ہے۔ یہ قوم طاقت کے زور پر دباؤ ڈالنے والوں کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرے گی اور اپنے جائز حقوق کے حصول تک اپنا راستہ جاری رکھے گی۔
انہوں نے اپنے خطاب کے اختتام پر رہبر انقلاب آیت اللہ خامنہ ای کے اس نعرے کو دہرایا کہ جوہری توانائی سب کے لیے، جوہری ہتھیار کسی کے لیے نہیں۔
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