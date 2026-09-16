ہم دنیا کو نگلنے والی طاقتوں کا گلا گھونٹ کر رکھیں گے، جنرل عظمائی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسدارانِ انقلابِ اسلامی کی بحریہ کے کمانڈر علی عظمائی نے ایرانی عوام کی 200ویں شب سے مسلسل میدان میں موجودگی اور قیام کے موقع پر ایک پیغام جاری کیا ہے۔
پیغام کا متن درج ذیل ہے:
بسم الله الرحمٰن الرحیم
﴿وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ﴾ (قصص، 5)
اے بہادر اور تاریخ ساز ایرانی معزز قوم!
خدا کے برگزیدہ بندو! آپ پر اللہ تعالیٰ کا سلام، رحمت اور درود ہو، جنہوں نے تاریخ کے اس اہم مرحلے میں طوفانی لہروں کی مانند، ایک شاندار اور حیرت انگیز موجودگی کے ساتھ مسلسل 200ویں شب بھی امتِ اسلام کے شہید رہبر کے خون کا بدلہ لینے اور ستم رسیدہ عوام کی مظلومیت کی حمایت میں قیام کیا ہے۔
اے اللہ کی نصرت یافتہ عوام!
عاشوراء کے مکتب سے ماخوذ آپ کا شبانہ خون کا بدلہ لینے کے لیے یہ قیام، اس دنیا میں ظلم کے سیاہ پردے پر حقیقت کی انتہا کو نمایاں کر رہا ہے اور ایک طوفان کی مانند ظالموں کے محلات کو منہدم کرتے ہوئے دنیا والوں کو حیران کر چکا ہے۔
آج 200 دن ہو چکے ہیں کہ آپ کے قیام کے ساتھ ساتھ خلیج فارس اور آبنائے ہرمز کو امریکہ کی دہشت گرد فوج اور اسلام کے دشمنوں کی ناپاک موجودگی سے پاک کر دیا گیا ہے اور آبنائے ہرمز اسلامی مجاہدین کی فولادی مٹھی میں ہے۔ اللہ کے اذن سے ہم دنیا کی لالچی طاقتوں کا گلا گھونٹ کر رکھیں گے اور انہیں دوبارہ ظالمانہ انداز میں آ کر جارحیت کی اجازت نہیں دیں گے۔
جنوبی محاذ اور سمندروں میں اسلامی مجاہدین کی شجاعت آپ کی استقامت اور پُرعزم موجودگی کی مرہونِ منت ہے؛ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمام تکالیف اپنے لیے برداشت کیں اور تمام واقعات کے مقابلے میں بصیرت اور آگاہی کا مظاہرہ کیا۔
میں جنوبی محاذ، مورچوں اور اگلی صفوں میں موجود تمام مجاہدین کا سلام آپ تک پہنچاتا ہوں اور اسلامی مجاہدین کی نصرت و کامیابی کے لیے دعا کی درخواست کرتے ہوئے عاجزانہ طور پر تاکید کرتا ہوں کہ اپنی اس مقدس موجودگی کو مقدس اتحاد کے ساتھ جوڑ دیں، تاکہ ان شاء اللہ، ہوشیاری اور مجاہدین، حکومتی عہدیداروں اور محاذ و جہاد کے کارکنوں کی حمایت کے ذریعے، رہبرِ انقلابِ اسلامی حضرت آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہ ای عزیز کی دانشمندانہ ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اس مشکل مرحلے سے بھی گزر سکیں۔
اسلام اور ایران عزیز پر جان قربان،
علی عظمائی، سپاہ پاسدارانِ انقلابِ اسلامی کی بحریہ کے کمانڈر
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