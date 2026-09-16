ہمارے اتحادی ایران سے معاہدے کے خواہاں ہیں، سابق امریکی وزیر خارجہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سابق امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے کہا ہے کہ خطے میں امریکہ کے اتحادی، واشنگٹن کی جانب سے ان کی حمایت کی صلاحیت کے حوالے سے مایوس اور بددل ہوچکے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ اور تنازع کے راستے نے خطے کے ممالک کو تہران کے ساتھ معاہدے کی تلاش پر مجبور کردیا ہے۔ امریکہ کے علاقائی شراکت دار سمجھتے ہیں کہ سیکورٹی کے معاملے میں ہمیشہ واشنگٹن پر انحصار نہیں کیا جاسکتا، اسی لیے وہ ایران کے ساتھ مذاکرات اور ممکنہ طور پر معاہدے کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔
بلنکن نے مزید کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے پاس ایران کے ساتھ جاری تنازع ختم کرنے کے لیے کوئی مؤثر فوجی راستہ موجود نہیں، سوائے اس کے کہ وہ ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر فوجی کارروائی کرے، جو بالآخر ایک تباہ کن صورت حال کا باعث بنے گی۔
سابق امریکی وزیر خارجہ نے اعتراف کیا کہ ایران کے پاس اب بھی بڑی مقدار میں ہتھیار موجود ہیں اور وہ ان کی تیاری جاری رکھے ہوئے ہے۔ ان کے بقول، موجودہ صورت حال سے نکلنے کا کوئی قابل قبول فوجی راستہ نہیں ہے اور اس کے بجائے سفارت کاری کے راستے پر آگے بڑھنا چاہیے۔
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