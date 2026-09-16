ایران کے میزائل حملے کو روکنے کے لیے امریکہ نے 80 سے زائد میزائل داغے، امریکی اخبار کا انکشاف

مہر خبررساں ایجنسی کے مطابق، وال اسٹریٹ جرنل نے امریکی اور خطے کے بعض ممالک کے حکام کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ امریکی فوج نے ایران کے ایک حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے 60 سے 70 پیٹریاٹ میزائل اور 12 سے زائد تھاڈ میزائل داغے۔
رپورٹ کے مطابق، ایران نے اردن میں امریکی اڈے پر اپنے مہلک حملے کے دوران صرف 20 بیلسٹک میزائل فائر کیے، تاہم امریکہ کو اس حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے 80 سے زائد میزائل داغنا پڑے۔ اس کے باوجود ایرانی میزائل امریکی اڈے تک پہنچنے اور اسے نشانہ بنانے میں کامیاب رہے۔
وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق، ایران کے حملے کو روکنے کے لیے امریکہ کو اتنے انٹرسیپٹر میزائل استعمال کرنا پڑے جتنے عام طور پر جنگ کے دوران ایک ہفتے میں استعمال ہوتے ہیں۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران نے مختلف میزائلوں، مختلف راستوں، وار ہیڈز اور میزائلوں کی چالوں کے ذریعے اپنے حملوں کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے، جس سے امریکی دفاعی نظام کی مختلف تہیں الجھن کا شکار ہوئی ہیں۔
اخبار نے مزید کہا کہ ایران اس حملے کے دوران اردن کے موفق السلطہ ائیر بیس پر موجود جنگی طیاروں اور دیگر طیاروں کو بھی نشانہ بنانے میں کامیاب رہا۔
یہ تفصیلات ایسے وقت سامنے آئی ہیں جب امریکی حکام نے پہلے دعوی کیا تھا کہ مذکورہ اڈے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔
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