ایران کے کاری ضربوں سے امریکی اسلحے کی کمی تک، پینٹاگون نے ٹرمپ کے دعووں کی تردید کردی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی وزارت جنگ کے انسپکٹر جنرل کے دفتر کی نئی رپورٹ کے مطابق ایران کے خلاف جنگ پر امریکہ کے اخراجات 33 ارب 40 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئے ہیں۔ ان میں 22 ارب 30 کروڑ ڈالر گولہ بارود پر جبکہ 3 ارب 70 کروڑ ڈالر فوجی سازوسامان کو پہنچنے والے نقصانات پر خرچ ہوئے۔ مزید 7 ارب 40 کروڑ ڈالر دیگر اخراجات کی مد میں صرف ہوئے۔ ان اعداد و شمار میں تباہ شدہ تنصیبات کی بھاری تعمیر نو کے اخراجات شامل نہیں ہیں۔
رپورٹ کے مطابق جنگ کے دوران امریکی طیاروں اور فوجی سازوسامان کو شدید نقصان پہنچا۔ چار ایف 15 ای جنگی طیارے، ایک ایف 35، ایک اے 10 طیارہ، 12 فضائی ایندھن بردار طیارے اور مزید 9 طیارے مکمل طور پر تباہ یا نقصان کا شکار ہوئے۔ اس کے علاوہ گزشتہ جون تک 30 سے زیادہ ایم کیو 9 ڈرونز بھی مار گرائے گئے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کے باعث امریکی فوج کے گولہ بارود کے ذخائر میں کمی اور اس کی سپلائی چین میں خلل پیدا ہوا ہے۔
یہ رپورٹ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکی وزیر جنگ نے جنگی گولہ بارود میں کمی کی خبروں کو مسترد کیا تھا، جبکہ ٹرمپ بھی دعوی کرتے رہے ہیں کہ امریکہ تیزی سے ہتھیار تیار کر رہا ہے اور اس حوالے سے کوئی کمی نہیں ہے۔
اس رپورٹ میں پہلی بار باضابطہ طور پر انکشاف کیا گیا ہے کہ ایران نے بحرین میں امریکی بحریہ کے مرکزی سپلائی مرکز کو ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا تھا۔
رپورٹ کے مطابق ایران کے خلاف جنگ کے نتیجے میں 20 ہزار سے زیادہ امریکی فوجیوں اور سفارت کاروں کو منتقل کرنا پڑا۔ یہ اعتراف ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی حکام بارہا دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ خطے میں ان کے فوجی اڈوں کو کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا اور ایران کے تمام حملوں کو روک لیا گیا تھا۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ عراق، کویت، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں امریکی محکمہ خارجہ کو 20 کروڑ ڈالر کا نقصان پہنچا ہے۔
پینٹاگون نے یہ بھی نشاندہی کی کہ یورپی ممالک پر ٹرمپ کی تنقید کے باوجود یورپ میں موجود امریکی اڈوں سے 5 ہزار فضائی پروازیں انجام دی گئیں۔
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