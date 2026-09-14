لبنان، علی الطاہر کی سرنگوں میں سپاہ پاسداران کے اہلکاروں کی موجودگی کی تردید

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، بعض سوشل میڈیا چینلز اور صفحات پر دعوی کیا گیا تھا کہ سپاہ پاسداران کے کچھ اہلکار علی الطاہر کی سرنگوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تاہم دستیاب معلومات کے مطابق اسرائیلی فوج کی کارروائی اور دھماکوں کا نشانہ بننے والی دونوں سرنگوں میں حزب اللہ لبنان کے مجاہدین موجود تھے اور وہاں سپاہ پاسداران کے اہلکاروں کے پھنسے ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔
اطلاعات کے مطابق ان دونوں سرنگوں میں حزب اللہ کے 48 اہلکار موجود تھے، جن میں سے اسرائیلی حملوں کے دوران 8 مجاہدین شہید ہوئے۔
اسرائیلی فوج نے حالیہ دنوں میں علی الطاہر کی بلندیوں پر حزب اللہ کے زیر زمین انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کا دعوی کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں زیر زمین راستوں کو تباہ کرنے کے لیے 1100 ٹن سے زیادہ دھماکا خیز مواد استعمال کیا گیا۔
اس سے قبل بعض غیر ملکی میڈیا نے اس کمپلیکس میں ایرانی فوجی مشیروں کی موجودگی کا دعوی کیا تھا، تاہم یہ دعوی بھی دونوں سرنگوں میں موجود اہلکاروں سے متعلق دستیاب معلومات اور اسرائیلی فوج کی کارروائی کی رپورٹس سے مطابقت نہیں رکھتا۔
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