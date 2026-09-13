  1. ایران
13 ستمبر، 2026، 1:57 PM

امریکی وعدوں پر اعتماد نہیں، ایران این پی ٹی سے نکل سکتا ہے، ایرانی رکن پارلیمنٹ

امریکی وعدوں پر اعتماد نہیں، ایران این پی ٹی سے نکل سکتا ہے، ایرانی رکن پارلیمنٹ

ایرانی پارلیمنٹ کی پریزائیڈنگ بورڈ کے ترجمان عباس گودرزی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ صرف طاقت کی منطق مؤثر ہے اور ایران جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے سے نکلنے پر غور کرسکتا ہے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی پارلیمنٹ کی پریزائیڈنگ بورڈ کے ترجمان عباس گودرزی نے امریکہ پر اعتماد کرنے کو دھوکے کو قبول کرنے کے مترادف قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے لیے جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے سے دستبردار ہونا ایک آسان اور قابل حصول قدم ہے۔

گودرزی نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ معاملات میں صرف طاقت کی منطق کارگر ثابت ہوتی ہے۔ این پی ٹی سے دستبرداری اور ایران کی جوہری پالیسی پر نظرثانی کرنا مکمل طور پر ممکن اور آسانی سے قابلِ عمل اقدام ہے۔

دوسری جانب ہفتے کے روز ایسی رپورٹس سامنے آئی تھیں کہ ایرانی قانون سازوں کے ایک گروپ نے این پی ٹی سے دستبرداری کے لیے تین ترجیحات پر مشتمل ایک منصوبے پر دستخط کیے ہیں۔

News ID 1941331

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    تبصرے

    • اظہر عباس ۔پاکستان 07:36 - 2026/09/14
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      لکھ لو ایرانیوں۔۔ایٹم بم نہیں بناؤ گے تو یہ جنگ ختم نہیں ھوگی اور آخر کا ر امریکہ اسرائیل اور ان کے گماشتے عرب کامیاب ھو جائیں گے۔۔۔

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