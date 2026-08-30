جنوبی لبنان پر غاصب اسرائیل کی جارحیت جاری

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، غاصب اسرائیلی فوج نے آج صبح جنوبی لبنان کے علاقے مرجعیون میں ایک زوردار دھماکہ کیا ہے۔
جنوبی لبنان کے کئی شہروں اور سرحدی علاقوں پر بھی اتوار کے روز غاصب صیہونی حکومت کی جانب سے توپ خانے اور فضائی حملوں کا سلسلہ جاری رہا۔
اسرائیلی توپ خانے نے میفدون، تولین، المنصوری اور وادی السلوقی کے علاقوں پر گولہ باری کی، جبکہ بیت یاحون اور برعشیت کے درمیان واقع علاقے کو بھی نشانہ بنایا۔ اسی دوران غاصب اسرائیلی فوج نے علی الطاہر کی پہاڑیوں کے اطراف میں فاسفورس بم بھی داغے۔
ان حملوں میں دوحہ کفر رمان بھی شامل تھا، جبکہ ایک اسرائیلی ڈرون نے نبطیہ الفوقہ کے علاقے پر فضائی حملہ کیا۔ الدبشہ کی پہاڑی اور علی الطاہر کی پہاڑیوں کے اطراف میں بھی دوبارہ توپ خانے سے گولہ باری کی گئی، جبکہ حدثہ شہر کی جانب شدید مشین گن فائرنگ بھی کی گئی۔
غاصب اسرائیل کی گولہ باری میں المنصوری اور صیاد میں گھروں کے مضافاتی علاقوں کے علاوہ زُوطر دریا کے مشرقی اور مغربی راستوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔
اسرائیلی فوج علی الطاہر اور الدبشہ کی پہاڑیوں پر مسلسل توپ خانے سے گولہ باری جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ جنوبی سرحدی علاقے میں جاری مسلسل فوجی کشیدگی اور جارحیت میں مزید اضافہ ہے۔
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