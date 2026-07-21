باب المندب، یمنی فوج کی وارننگ کے بعد 6 سعودی جہاز واپس لوٹ گئے، یمن

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یمن کی وزارت دفاع کے ایک ذمہ دار ذریعے نے کہا ہے کہ باب المندب میں یمنی مسلح افواج کی وارننگ کے بعد سعودی عرب سے متعلق 6 بحری جہاز اپنے طے شدہ راستے سے واپس لوٹ گئے۔
تفصیلات کے مطابق یمن کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سبا نے وزارت دفاع کے ایک ذریعے کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یمنی مسلح افواج کی جانب سے محاصرہ کے بدلے محاصرہ کی پالیسی کے تحت سعودی جہازوں پر عائد بحری پابندی کے بعد 6 بحری جہازوں نے باب المندب سے گزرنے کے بجائے واپسی کا فیصلہ کیا۔
اس سے قبل بعض ذرائع ابلاغ نے بھی اطلاع دی تھی کہ سعودی تیل لے جانے والے دو آئل ٹینکروں نے یمن کی جانب سے بحری ناکہ بندی کے اعلان کے بعد بحیرہ احمر میں اپنا راستہ تبدیل کرتے ہوئے نہر سویز کی جانب واپسی اختیار کر لی۔
دوسری جانب یمنی مسلح افواج کے ترجمان جنرل یحیی سریع نے گزشتہ روز اعلان کیا تھا کہ سعودی عرب کے خلاف بحری محاصرہ عملی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یمن محاصرہ کے بدلے محاصرہ اور کشیدگی کے بدلے ہمہ گیر کشیدگی کی پالیسی پر عمل کرے گا۔
جنرل یحیی سریع نے مزید کہا کہ یمنی مسلح افواج تمام ممکنہ حالات کے لیے تیار ہیں اور اگر سعودی عرب کی جانب سے کشیدگی میں اضافہ کیا گیا تو اس کا بھرپور اور وسیع پیمانے پر جواب دیا جائے گا۔
آپ کا تبصرہ