حرم رضوی رہبر شہید کے استقبال کے لیے تیار، شہید امام خامنہ ای کا جسد مطہر مشہد پہنچ گیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، رہبر شہید انقلاب اسلامی کے جسد خاکی کو تہران، قم، نجف اشرف اور کربلائے معلی میں عظیم الشان تشییع کے بعد کچھ دیر پہلے مشہد مقدس منتقل کر دیا گیا، جہاں روضہ امام رضاؑ میں ان کی آخری رسومات ادا کی جائیں گی۔
مہر نیوز کے نامہ نگار کے مطابق رہبر شہید کا جسد خاکی آج عوام کے پرجوش استقبال کے درمیان مشہد پہنچا۔ پیش گوئی کی جا رہی ہے کہ تشییع کے بعد روضہ امام رضاؑ میں ان کی تدفین عمل میں آئے گی۔
آستان قدس رضوی نے زائرین کی خدمت کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل کر لیے ہیں، جبکہ تشییع اور تدفین کے موقع پر خصوصی ثقافتی اور تبلیغی پروگرام بھی ترتیب دیے گئے ہیں۔
اعلامیے کے مطابق خیابان امام رضا میں جلوس کے اختتام پر روضہ امام رضا میں رہبر شہید اور ان کے اہل خانہ کے دیگر شہداء کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔
چونکہ صحن پیامبر اعظم اور اس سے ملحقہ صحن تشییع کے اختتامی مقام پر واقع ہیں، اس لیے نماز جنازہ کی صفیں روضہ مبارک کے شمالی حصے میں شیخ طبرسی اسٹریٹ تک قائم کی جائیں گی۔
پاکستانی عقیدتمندوں کی تشییع جنازہ میں شرکت
اس کے علاوہ اہل بیت کے ذاکرین اور بین الاقوامی قراء کی موجودگی میں صحن پیامبر اعظم میں مسلسل مجالس عزا اور تلاوت قرآن کے خصوصی پروگرام بھی جاری رہیں گے۔
رہبر شہید کا جسد خاکی لے جانے والا طیارہ مشہد ایئرپورٹ پہنچ گیا
رہبر شہید انقلاب اسلامی کا جسد خاکی لے جانے والا طیارہ چند لمحے قبل شہید ہاشمی نژاد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اترا، جس کے ساتھ ہی مشہد مقدس میں الوداعی اور تشییعی تقریبات کے نئے مرحلے کا آغاز ہو گیا۔
جسد خاکی کی آمد کے موقع پر شہر کی فضا سوگوار تھی، جبکہ سرکاری حکام، آستان قدس کے خدام اور انتظامی کمیٹیوں کے ارکان استقبال کے لیے ہوائی اڈے پر موجود تھے۔
رہبر شہید کے جسد خاکی کی مشہد آمد کے ساتھ ہی لاکھوں زائرین، مجاورین اور عقیدت مندوں کی شرکت سے تشییع کا آغاز ہو گیا۔ صبح سے ہی مختلف علاقوں سے آنے والے افراد تشییعی راستوں پر جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔
خراسان رضوی کے انتظامی اداروں نے زائرین کے استقبال، سہولیات کی فراہمی اور ٹریفک کے نظم و نسق کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔
مشہد میں رہبر شہید کے زائرین کے لیے آمد و رفت کے راستوں کا اعلان
حکام نے تشییعی مراسم میں شریک ہونے والے زائرین کی سہولت کے لیے مختلف آمد و رفت کے راستے مقرر کر دیے ہیں تاکہ لاکھوں افراد کی نقل و حرکت کو منظم بنایا جا سکے۔
مشہد جانے والے راستوں پر ٹریفک کا دباؤ بڑھ گیا
پولیس کے مطابق خراسان رضوی اور سمنان جانے والے شاہراہوں پر ٹریفک میں نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور کئی مقامات پر ٹریفک نیم بھاری ہے۔
جانشین پولیس راہ نے بتایا کہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق خراسان رضوی اور سمنان کی جانب جانے والے راستوں پر گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ ہراز روڈ پر شمال سے جنوب کی سمت کلرد کے مقام پر شدید ٹریفک ریکارڈ کی گئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ چالوس، فیروزکوہ، پرانی تہران-بومہن شاہراہ، تہران-پردیس، تہران-شمال، قزوین-رشت موٹروے اور ہراز روڈ کے بعض دیگر حصوں میں آمد و رفت معمول کے مطابق جاری ہے۔
پولیس کے مطابق شمالی شاہراہوں پر موسم کی وجہ سے کوئی رکاوٹ نہیں، البتہ گلستان اور مازندران کے بعض علاقوں میں بارش ہو رہی ہے۔
حکام نے مسافروں سے اپیل کی ہے کہ وہ ٹریفک قوانین کی پابندی کریں، محفوظ فاصلہ برقرار رکھیں، غیر ضروری رفتار اور خطرناک اوورٹیکنگ سے گریز کریں اور محفوظ سفر کے لیے پولیس کی ہدایات پر عمل کریں۔
مشہد کی امام رضا اسٹریٹ پر رہبر شہید کے زائرین کی پرجوش حاضری
صبح سے ہی امام رضا اسٹریٹ پر بڑی تعداد میں زائرین اور سوگوار جمع ہونا شروع ہو گئے اور تشییعی جلوس میں شرکت کے لیے مسلسل لوگوں کی آمد جاری رہی۔
روضہ رضوی کی پارکنگز زائرین کے استقبال کے لیے تیار
روضہ امام رضا کی انتظامیہ نے زائرین کی بڑی تعداد کے پیش نظر پارکنگ اور دیگر سہولیات کے خصوصی انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔
میدان شہدا مشہد میں رہبر شہید کے سوگ میں زائرین کی عقیدت کا منظر
مشہد کے میدان شہدا میں صبح سے ہی ہزاروں زائرین جمع ہوئے اور رہبر شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سوگوار ماحول میں موجود رہے۔
مشہد میں رہبر شہید کی تشییع میں 27 ممالک کے 4700 غیر ملکی مہمان شریک
خراسان رضوی میں رہبر شہید کی تشییع کمیٹی کے ترجمان مہدی شاد نے بتایا کہ 27 ممالک سے 4700 سے زائد غیر ملکی مہمان مشہد پہنچے ہیں تاکہ رہبر شہید کی آخری رسومات میں شرکت کر سکیں۔
انہوں نے کہا کہ مختلف ممالک سے آنے والے ان مہمانوں کی شرکت اس تقریب کی بین الاقوامی اہمیت اور مختلف اقوام کی جانب سے رہبر شہید سے عقیدت اور یکجہتی کا اظہار ہے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ اندرون و بیرون ملک سے آنے والے زائرین اور مہمانوں کی میزبانی کے لیے تمام ضروری انتظامات پہلے ہی مکمل کیے جاچکے ہیں۔
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