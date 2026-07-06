دشمن جنگ کے لیے خود کو تیار کرے، ایرانی نیوی چیف

مہر خبر رساں ایجنسی کے مطابق، ایرانی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل شہرام ایرانی نے یمن کے المسیرہ ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہید امام خامنہ ای کے فرزند آج اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ وہ اس اخوت اور برادری کے عہد کی تجدید کریں جو انہوں نے ان کے مکتب سے سیکھا ہے۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مقاومت اب کسی ایک جغرافیائی علاقے تک محدود نہیں رہی۔ دشمن کو جان لینا چاہیے کہ آج اس کا مقابلہ صرف ایک ملک سے نہیں بلکہ عظیم اسلام اور اسلامی مقاومتی محاذ سے ہے۔ دشمن کو ان مسلمان مجاہدین کے ساتھ مقابلے کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے جو اپنے تمام شہداء کے خون کا بدلہ لینے کے لیے پرعزم ہیں اور آج ان کی تشییع کر رہے ہیں۔
ایڈمرل ایرانی نے کہا کہ دشمنوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہیں ایسا زبردست اور فیصلہ کن جواب ملے گا جو ان کے چہروں کو مسخ کر دے گا۔
دراین اثناء رہبر انقلاب اسلامی کے اعلی مشیر میجر جنرل یحیی رحیم صفوی نے بھی المسیرہ ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور صہیونی حکومت نے ایک بہت بڑی غلطی کی، کیونکہ ان عظیم شخصیات کی شہادت نے ایرانی قوم کے خون کو جوش میں لے آیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کے اتحاد اور مزاحمتی محاذوں کی برکت سے اسلام کی طاقت کو مستحکم کرے گا اور عالم اسلام کو عالمی طاقت کے اہم قطبوں میں تبدیل کرے گا۔
میجر جنرل صفوی نے امید ظاہر کی کہ دنیا کی تمام آزاد قومیں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر امریکہ اور صہیونی حکومت کے عالمی ظلم کے خلاف ڈٹ کر مزاحمت کریں گی۔
انہوں نے یمن کی مزاحمت کو سراہتے ہوئے انصار اللہ تحریک اور سید عبدالملک الحوثی کو ایک بہادر، باایمان اور دانا رہنما قرار دیا۔
انہوں نے امید ظاہر کی کہ وہ دن جلد آئے گا جب ایران، یمن اور لبنان کے عوام ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر فلسطین کو آزاد کریں گے۔
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