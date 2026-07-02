آبنائے ہرمز سینٹکام کے نہیں ایران کے اختیار میں ہے، غریب آبادی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے نائب وزیر خارجہ برائے قانونی و بین الاقوامی امور کاظم غریب آبادی نے بحرین میں امریکی سینٹرل کمانڈ اور علاقائی ممالک کے سکیورٹی اجلاس پر ردِعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز ایران کے اختیار میں ہے، سینٹکام کے نہیں۔
تفصیلات کے مطابق کاظم غریب آبادی نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ بحرین میں ہونے والا دفاعی اجلاس خلیج فارس کے لیے نہ کوئی قانونی نظام تشکیل دے سکتا ہے اور نہ ہی پائیدار سکیورٹی فراہم کرسکتا ہے۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ خطے کا امن و استحکام امریکی فوجی چھتری کے سائے میں نہیں بلکہ خطے میں امریکا کی مداخلت کے خاتمے، امریکی افواج کے انخلا، علاقائی ممالک کی خودمختاری کے احترام اور نئی جغرافیائی سیاسی حقیقتوں کو تسلیم کرنے سے ہی ممکن ہے۔
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