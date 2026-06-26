امریکہ میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان فریم ورک معاہدے پر دستخط

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، لبنان اور اسرائیل کے درمیان مشترکہ تعاون کے فریم ورک معاہدے پر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی موجودگی میں دستخط کیے گئے۔
رپورٹ کے مطابق، واشنگٹن میں معاہدے پر دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مارکو روبیو نے کہا کہ لبنان کے عوام امن اور تحفظ کے ساتھ زندگی گزارنے کے حق دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف آغاز ہے اور ابھی ایک طویل اور مشکل مرحلہ باقی ہے۔ ان کے بقول، واشنگٹن میں ہونے والے مذاکرات کے بعد اسرائیل اور لبنان فریم ورک معاہدے تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔
معاہدے پر دستخط کے بعد واشنگٹن میں لبنان کے سفیر نے کہا کہ یہ فریم ورک معاہدہ لبنان کی خودمختاری کی مکمل بحالی کے سفر کا پہلا قدم ہے۔
دوسری جانب واشنگٹن میں اسرائیل کے سفیر نے زمینی حقائق، لبنان میں حزب اللہ کے کردار اور مزاحمتی قوتوں کے لیے ایران کی حمایت کو نظر انداز کرتے ہوئے دعوی کیا کہ ایران اور اس کے اتحادی اس معاہدے کو ناکام بنانا چاہتے تھے، لیکن ایران اور حزب اللہ اب اس کھیل سے باہر ہو چکے ہیں۔
اسی دوران ایک سینئر اسرائیلی عہدیدار نے دعوی کیا کہ یہ معاہدہ اسرائیل کی کامیابی ہے، کیونکہ ان کے بقول ایران اسرائیل پر یکطرفہ انخلا مسلط کرنا چاہتا تھا۔ اس عہدیدار نے مزید دعوی کیا کہ معاہدے کے تحت اسرائیل کو زرد لائن (Yellow Line) کے تمام علاقوں میں کارروائی کی آزادی حاصل ہوگی۔
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