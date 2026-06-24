خطہ ایران کے ساتھ نئے سکیورٹی فریم ورک کی جانب بڑھ رہا ہے، وزیر اعظم قطر

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد ابن عبد الرحمن الثانی نے کہا ہے کہ خلیج فارس کا خطہ اب ایک ایسے نئے سکیورٹی ڈھانچے کی جانب بڑھ رہا ہے جس میں ایران بھی ایک بنیادی فریق ہوگا۔
فنانشل ٹائمز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ قطر نے اس بات کی یقین دہانی حاصل کر لی ہے کہ آبنائے ہرمز دوبارہ بند نہیں ہوگی۔ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے بورگن اشٹوک مذاکرات کے دوران واشنگٹن اور تہران کے درمیان براہ راست رابطے کا جو چینل قائم کیا گیا، وہ آبی گزرگاہ کی مکمل بحالی میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے اور بارودی سرنگوں کی صفائی کے دوران غلط معلومات کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نہایت اہم ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ قطر انرژی اس وقت تک اپنی ہنگامی حالت برقرار رکھے گی جب تک توانائی کے شعبے کی سرگرمیوں کے لیے مکمل تحفظ اور محفوظ ماحول کی ضمانت نہیں مل جاتی۔
قطری وزیر اعظم کے مطابق، سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے مذاکرات نے ایک مستقل معاہدے کے لیے مستقبل کی بات چیت کی بنیاد فراہم کر دی ہے، تاہم یہ عمل ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ آبنائے ہرمز کے انتظام اور سلامتی سے متعلق کسی بھی نئے نظام پر ایران، عمان اور خلیجی ممالک کے ساتھ مل کر مشاورت ضروری ہوگی۔
اسرائیل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ تل ابیب کشیدگی کم کرنے کے بجائے تنازعات پر ضرورت سے زیادہ ردِعمل ظاہر کرتا ہے۔ ان کے بقول، لبنان میں ممکنہ کشیدگی کو روکنے کے لیے اب ایک ایسا طریقۂ کار موجود ہے جس میں جنگ بندی کی نگرانی شامل ہے اور جس کے لیے بیروت، واشنگٹن، تہران اور ثالثی کرنے والے فریقوں کے درمیان رابطہ اور تعاون ضروری ہے۔
انہوں نے کہا کہ موجودہ مرحلے میں خطے کا بنیادی ہدف ایران اور دیگر علاقائی ممالک کے درمیان ایک نئے سکیورٹی فریم ورک کی تشکیل ہے، جو مشترکہ مفادات، استحکام اور علاقائی تعاون کو فروغ دے سکے۔
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