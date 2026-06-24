ایران کی کامیابی نے دفاعی محاذ پر وحدت کے نظریے کو مزید مضبوط کر دیا، یمن

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یمن نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور محورِ جہاد و مزاحمت کی کامیابی نے دفاعی شعبے میں اتحاد کے نظریے کو مزید مضبوط اور مؤثر بنا دیا ہے۔
بیان میں یمنی حکومت نے فلسطین اور لبنان کی حمایت کے حوالے سے اپنے مستقل اور غیر متزلزل مؤقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ صنعاء ان دونوں اقوام کی حمایت جاری رکھے گا۔
حکومت نے عوامی بسیج فورسز کی تیاری اور آمادگی کو سراہتے ہوئے عوام سے اپیل کی کہ وہ قومی اتحاد، داخلی یکجہتی اور عوامی بسیج کو برقرار رکھتے ہوئے آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کریں۔
بیان کے مطابق، حکومت یمن مسلح افواج اور عوامی بسیج فورسز کی مکمل حمایت کے لیے تیار ہے اور جارحیت کے خاتمے، محاصرے کے خاتمے اور قابض افواج کے انخلا کے لیے تمام قومی قوتوں کے درمیان ہم آہنگی اور تعاون کو ضروری سمجھتی ہے۔
یمنی حکومت نے موجودہ حالات کے تناظر میں مناسب فیصلے کرنے کے لیے یمنی قائد انقلاب کو مکمل اختیارات تفویض کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ان کے تمام فیصلوں اور ہدایات پر عمل درآمد کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔
بیان کے اختتام پر حکومت نے زور دیا کہ وہ یمنی انقلاب کے قائد کی دعوت پر لبیک کہتی ہے اور اس مرحلے میں جاری ہونے والی تمام ہدایات اور فیصلوں پر سنجیدگی اور مکمل ذمہ داری کے ساتھ عمل کرے گی۔
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