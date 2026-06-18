ایران اور اٹلی کے وزرائے خارجہ میں اہم ٹیلیفونک رابطہ، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر تبادلہ خیال

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران اور اٹلی کے وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلیفونک رابطے میں تہران اور واشنگٹن کے درمیان حال ہی میں طے پانے والی مفاہمتی یادداشت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اٹلی کے وزیر خارجہ انتونیو تاجانی نے اس ٹیلیفونک گفتگو کے دوران تہران اور واشنگٹن کے درمیان دستخط شدہ مفاہمتی یادداشت پر بات چیت کی۔
بیان کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے خطے میں استحکام اور سلامتی برقرار رکھنے کی اہمیت پر اتفاق کیا اور اس معاہدے کو خطے میں امن کو مضبوط بنانے کا ایک اہم موقع قرار دیا۔
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