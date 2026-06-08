حملے جاری رہے تو دشمن کو کہیں زیادہ سخت جواب دیں گے، ایران

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے خاتم الانبیا سینٹرل ہیڈکوارٹر کے ترجمان نے پیر کے روز جاری بیان میں خبردار کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی مسلسل جارحیت کا جواب مزید شدت اور طاقت کے ساتھ دیا جائے گا۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کی مسلح افواج، جن میں پاسداران انقلاب اور بری فوج شامل ہیں، نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ دفاعی اور حملہ آور صلاحیتوں کے اعتبار سے اپنی اعلیٰ ترین تیاری کی سطح پر ہیں اور اپنے وعدوں پر تیزی اور انتہائی درستگی کے ساتھ عمل کرتی ہیں۔
ترجمان نے کہا کہ مقبوضہ علاقوں میں اہم اور حساس اہداف کے خلاف آپریشنز کے نئے مرحلے میں دشمن کو بھاری، ٹارگٹڈ، دانشمندانہ اور کاری ضربیں لگائی گئی ہیں۔ انہوں نے ان حملوں کو ایرانی افواج کی ایک کامیاب فوجی کارروائی قرار دیا۔
انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ طاقتور اور باوقار ایران اور خطے کی مزاحمتی قوتیں ہر قسم کے حالات اور ہر خطرے کے مقابلے میں ثابت قدم رہیں گی اور ایسے دشمنوں کے سامنے کبھی سر تسلیم خم نہیں کریں گی جو پہلے ہی جنگ میں ناکامی کا سامنا کر رہے ہیں۔
ایرانی فوجی ترجمان نے مزید خبردار کیا کہ اگر جارحیت اور اشتعال انگیزی کا سلسلہ جاری رہا تو اس کا جواب پہلے سے کہیں زیادہ شدت اور طاقت کے ساتھ دیا جائے گا۔
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