ایران کا امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام، فوجی کارروائیوں پر شدید ردعمل

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزارت خارجہ نے امریکہ کی جانب سے فوجی جارحیت اور جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں پر سخت ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی اقدامات خطے میں امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔
وزارت خارجہ کے ترجمان کے بیان کے مطابق ہفتے کی صبح امریکی فوج نے ساحلی ریڈار اور نگرانی کے مراکز کو نشانہ بنایا جو ایران کی سرحدی سلامتی اور بین الاقوامی آبی گزرگاہوں میں بحری تحفظ کے لیے کام کر رہے تھے۔ یہ کارروائی 8 اپریل کو طے پانے والی جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی اور اس کی خودمختاری و علاقائی سالمیت پر حملہ ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدام امریکہ کی دشمنانہ اور اشتعال انگیز پالیسیوں کا تسلسل ہے جو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی بنیادی اصولوں کی صریح خلاف ورزی ہے۔
ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ مسلح افواج نے اپنے دفاع کے حق کے تحت فوری اور متناسب ردعمل دیتے ہوئے جارحانہ کارروائی کے مقاصد کو ناکام بنایا۔ بیان میں زور دیا گیا کہ ایران اپنی قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔
مزید کہا گیا ہے کہ امریکہ نہ صرف کشیدگی کم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا بلکہ اس کی مہم جوئی پر مبنی کارروائیاں خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں، اور ان کے تمام نتائج کی ذمہ داری واشنگٹن پر عائد ہوگی۔
ایران نے علاقائی ممالک سے بھی اپیل کی کہ وہ ہمسائیگی کے اصولوں کی پابندی کریں اور اپنی سرزمین کو کسی بھی جارحانہ کارروائی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ ساتھ ہی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اور سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس صورتحال پر فوری اور مؤثر ردعمل دیں۔
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