لبنان میں صہیونی فوج کو بڑا دھچکا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسرائیلی میڈیا نے لبنان میں اپنی فوج کو درپیش ایک سنگین سکیورٹی واقعے کی اطلاع دی ہے، تاہم واقعے کی نوعیت اور اس کے نتائج کے بارے میں فوری طور پر کوئی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔
عبری ذرائع کے مطابق اگر ابتدائی اطلاعات درست ثابت ہوئیں تو یہ اسرائیلی فوج کے لیے ایک بڑا دھچکا تصور کیا جائے گا۔
دوسری جانب عرب میڈیا نے ایسی ویڈیوز نشر کی ہیں جن میں زخمی اسرائیلی فوجیوں کو تل ابیب کے معروف تل ہاشومیر اسپتال منتقل کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ تاہم زخمیوں کی تعداد یا ان کی حالت کے بارے میں مزید معلومات سامنے نہیں آئی ہیں۔
رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج اور متعلقہ حکام کی جانب سے واقعے کی تفصیلات جاری کیے جانے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔
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