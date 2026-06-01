روسی خطرے کے پیش نظر اٹلی کے فوجی اور جنگی طیارے رومانیہ منتقل

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اٹلی نے روسی خطرات سے نمٹنے کے بہانے تقریباً 100 فوجی اہلکاروں اور متعدد جنگی طیاروں کو رومانیہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، جہاں وہ رومانیہ کی مسلح افواج کی تربیت کریں گے۔
رپورٹ کے مطابق اس آپریشن کا آغاز 15 جون سے متوقع ہے اور یہ ایک ماہ تک جاری رہے گا۔
بتایا گیا ہے کہ یہ کارروائی نیٹو کے معمول کے فضائی نگرانی مشن سے مختلف ہوگی اور اسے رومانیہ کے شہر کونستانتا میں واقع فضائی اڈے پر انجام دیا جائے گا۔
اطلاعات کے مطابق رومانیہ کی فوج کو ڈرونز نشانہ بنا کر تباہ کرنے کی خصوصی تربیت دی جائے گی۔
اس مشن میں جنگی طیاروں کے علاوہ ایسے ڈرونز بھی شامل ہوں گے جو ڈرونز کی نگرانی اور ان کی روک تھام کے آپریشنز میں مہارت رکھتے ہیں۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس مشن کی بنیاد 29 مئی کو رومانیہ کے شہر گالاتس میں پیش آنے والے ایک واقعے کو بنایا گیا ہے۔
دوسری جانب برطانیہ کے وزیر دفاع جان ہیلی اس سے قبل رومانیہ میں پیش آنے والے ڈرون واقعے پر ردعمل دیتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ برطانوی فضائیہ نے نیٹو کے فضائی گشت مشن میں معاونت کے لیے اپنے جنگی طیارے رومانیہ میں تعینات کر دیے ہیں۔
مقامی ذرائع ابلاغ کے دعووں کے مطابق حال ہی میں روسی ساختہ ایک ڈرون، جو یوکرین کی سرزمین میں اہداف کو نشانہ بنانے کی کارروائی میں مصروف تھا، رومانیہ کی فضائی حدود میں داخل ہوگیا تھا اور مشرقی رومانیہ کے شہر گالاتس میں واقع ایک 10 منزلہ رہائشی عمارت سے ٹکرا گیا تھا۔
