دوبارہ جارحیت کی صورت میں پہلے سے زیادہ سخت جواب دیا جائے ہوگا، ایرانی کمانڈر کی سخت وارننگ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی فوج کے ڈپٹی کوآرڈینیشن کمانڈر حبیب اللہ سیاری نے ایران کے دشمنوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کسی نے ایران کے خلاف نئی جارحیت کی کوشش کی تو اسے ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ سخت اور فیصلہ کن جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔
ریئر ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے کہا کہ دشمن کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایرانی سرزمین کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت کا جواب پہلے سے زیادہ طاقت اور شدت کے ساتھ دیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ آج اسلامی جمہوری ایران کی فوج پوری استقامت اور عزم کے ساتھ دشمن کی ہر مخاصمانہ کارروائی کے مقابلے کے لیے کھڑی ہے اور ملک کی مسلح افواج مکمل طور پر تیار ہیں۔
ایڈمرل سیاری کے مطابق ایرانی فوج کی تمام شاخیں جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ دفاعی نظاموں اور جدید عسکری سازوسامان سے لیس ہیں، جس سے ملکی دفاع کا نظام مزید مضبوط ہوا ہے۔
