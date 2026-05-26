27 مئی، 2026، 1:27 AM

مسلمانوں کو آپس میں مزید نزدیک ہونے اور تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے، صدر پزشکیان کا عید الاضحی پر پیغام

صدر مسعود پزشکیان نے عید الاضحی کے موقع پر مختلف اسلامی ممالک کے سربراہان سے رابطے میں اس امید کا اظہار کیا ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کے دلوں کو مزید قریب کر دے تاکہ وہ خطرات کے خلاف ایک دوسرے کا بھرپور دفاع کر سکیں۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسلامی جمہوری ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے عید سعید قربان کے پرمسرت موقع پر خصوصی پیغام جاری میں عالم اسلام کے درمیان اتحاد اور باہمی تعاون کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔

صدر پزشکیان نے عید کے موقع پر عراق، عمان، قطر، ترکیہ، تاجکستان، مصر، کرغزستان اور آذربائیجان کے سربراہانِ مملکت سے ٹیلیفونک رابطہ کرکے دلی مبارکباد پیش کی۔

انہوں نے مسلم رہنماؤں سے گفتگو کے دوران اس امید کا اظہار کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کے دلوں کو ایک دوسرے سے مزید قریب کر دے اور امید ظاہر کی کہ تمام شعبوں میں باہمی تعاون کی وسعت اور خطرات کے مقابلے میں ایک دوسرے کی بھرپور حمایت و مدد کے شاہد بنیں۔

