علاقائی ممالک کا امریکہ پر اعتماد ختم، ایران کے ساتھ دفاعی اتحاد کی تلاش میں ہیں، صہیونی میڈیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، عبرانی اخبار ہاآرٹز نے اپنی تازہ رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ ایران کے خلاف حالیہ جنگ نے خطے کے ممالک کا امریکہ پر اعتماد بری طرح متزلزل کر دیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق، خلیج فارس کے ممالک اب اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ اپنی سلامتی کے لیے مزید امریکہ پر تکیہ نہیں کر سکتے، اور اسی لیے وہ ایران سمیت دیگر علاقائی طاقتوں کے ساتھ نئے دفاعی اتحاد قائم کرنے کی راہیں تلاش کر رہے ہیں۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ مشرق وسطی کی ریاستیں اب اسرائیل کو ایک ایسے ملک کے طور پر دیکھتی ہیں جو پورے خطے کو اپنی مفاد پرستانہ پالیسیوں کی وجہ سے تباہ کن اور خسارہ خیز جنگوں میں دھکیل رہا ہے۔ خلیج فارس کے ممالک میں یہ احساس شدت اختیار کر گیا ہے کہ امریکی چھتری اب ان کے تحفظ کی ضامن نہیں رہی، جس کی وجہ سے وہ اپنی خارجہ پالیسی میں توازن لانے اور تہران کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کرنے پر مجبور ہیں۔
اسی حوالے سے ایک اور اسرائیلی اخبار یسرائیل ہیوم نے لکھا ہے کہ تل ابیب کی یہ خام خیالی اور وہم کہ جنگ کے ذریعے ایران کے اسلامی نظام کا خاتمہ کر دیا جائے گا، مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں ایران کی دفاعی اور سیاسی قوت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے، جبکہ اس کے برعکس اسرائیل اور امریکہ خطے میں سفارتی اور فوجی لحاظ سے کمزور ہوئے ہیں۔
رپورٹ میں اعتراف کیا گیا ہے کہ ایران کو تنہا کرنے کی تمام کوششیں الٹی پڑ گئی ہیں اور اب وہ ایک مضبوط علاقائی کھلاڑی کے طور پر ابھرا ہے۔
