امریکی کشیدگی کے باوجود آبنائے ہرمز میں جہاز رانی جاری، 25 تجارتی جہاز روانہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے شعبہ تعلقات عامہ نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 25 جہاز، جن میں آئل ٹینکرز، کنٹینر بردار اور دیگر تجارتی جہاز شامل تھے، ضروری اجازت حاصل کرنے کے بعد سپاہ پاسداران کی ہم آہنگی اور سکیورٹی انتظامات کے تحت آبنائے ہرمز سے گزرے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی دہشت گرد فوج کی جارحیت کے نتیجے میں آبنائے ہرمز میں پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال کے باوجود سپاہ پاسداران کی بحریہ کی جانب سے اس اہم بحری گذرگاہ کی جدید اور مؤثر نگرانی بدستور مضبوطی کے ساتھ جاری ہے۔
آپ کا تبصرہ